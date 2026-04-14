Siêu El Nino có thể xuất hiện trong năm 2026

Tạp chí TIME (Mỹ) ngày 11/4/2026 thông tin, các nhà khoa học khí hậu tin rằng một hiện tượng El Nino mạnh và hiếm gặp — thường được gọi là "Siêu El Nino (Super El Nino) — có thể hình thành trong những tháng tới của năm 2026.

Hiện tượng El Nino mạnh không thường xuyên xảy ra—chỉ có 5 lần kể từ năm 1950, lần gần nhất diễn ra từ năm 2015 đến 2016.

Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn liệu năm 2026 có xảy ra El Nino hay không, nhưng khả năng này đang tăng lên.

Ngày 9/4, Cơ quan Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo xác suất xuất hiện El Nino là 61%, trong đó có 1/4 khả năng đây sẽ là một El Nino mạnh hoặc siêu El Nino.

Dự báo này được đưa ra sau những năm thời tiết lập kỷ lục.

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026 là thời kỳ khô hạn nhất trong lịch sử tại Mỹ, trong khi châu Âu trải qua tháng Ba ấm thứ hai trong lịch sử.

Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (châu Âu) đã xác nhận rằng tháng Ba có nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu ấm thứ hai trong lịch sử, càng làm tăng thêm khả năng hình thành hiện tượng El Nino trong năm nay.

Dưới đây là những điều cần biết về hiện tượng “Siêu El Nino” và tác động của nó đến điều kiện thời tiết.

Siêu El Nino có nghĩa là gì: Xóa sạch vùng nước lạnh

El Nino và La Nina là tên gọi lần lượt của hai pha ấm và lạnh trong một mô hình khí hậu tự nhiên diễn ra ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương.

El Nino được đặc trưng bởi nhiệt độ đại dương ấm bất thường, trong khi La Nina được đặc trưng bởi nhiệt độ đại dương lạnh bất thường. El Nino thường xảy ra cứ sau 2 đến 7 năm và có thể kéo dài từ 9-12 tháng đến vài năm.

Hiện tượng El Nino mạnh, thường được gọi là "Siêu El Nino", xảy ra khi nhiệt độ bề mặt biển trung bình ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương trung tâm và phía đông tăng ít nhất 2°C.

Paul Roundy, Giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học Albany (Mỹ), cho biết. “Hiện tượng El Nino xảy ra khi nước ấm tích tụ ở Tây Thái Bình Dương tràn về phía đông và thay thế vùng nước lạnh bình thường bằng nước ấm hơn. Và hiện tượng Siêu El Nino là khi nước ấm đó về cơ bản xóa sạch vùng nước lạnh”

Siêu El Nino sẽ có tác động như thế nào?

Paul Roundy - Giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học Albany (Mỹ) cho biết, tác động của hiện tượng El Nino diễn ra khác nhau trên toàn thế giới. “Những nơi thường không có nhiều mưa có thể nhận được lượng mưa lớn, và những nơi thường ẩm ướt lại trở nên khô hạn hơn bình thường”, ông nói.

Một năm El Nino mạnh thường có nghĩa là:

- Mùa bão Đại Tây Dương sẽ yên tĩnh hơn, nhưng có thể mang đến nhiều cơn bão hơn cho khu vực Trung Thái Bình Dương.

- Mùa gió mùa hè ở Nam Á có thể yếu hơn, và mùa thu và mùa đông có thể mang đến tình trạng hạn hán ở một số vùng thuộc lưu vực sông Amazon và Úc.

- Tại Mỹ, một số khu vực phía Nam có thể có nhiều mưa hơn và nhiệt độ mát hơn, trong khi các khu vực phía Bắc có thể trải nghiệm nhiệt độ nóng hơn mức trung bình.

- Trên phạm vi toàn cầu: El Nino mạnh cũng có thể đe dọa an ninh lương thực trong bối cảnh đang diễn ra một loạt các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác — bao gồm cả việc giá nhiên liệu và phân bón tăng vọt.

Theo Giáo sư Roundy, con người đã giỏi hơn rất nhiều trong việc sản xuất lương thực trong những điều kiện không lý tưởng, và cũng giỏi hơn trong việc vận chuyển lương thực, nhưng vẫn có nguy cơ mất mùa ở một số khu vực trên thế giới do sự phân bố lại lượng mưa, bởi vì hiện tượng El Nino có xu hướng làm giảm lượng mưa ở những nơi thường xuyên có mưa.

Kỷ lục mới về năm nóng nhất vào năm 2026 hoặc 2027?

Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng hiểu mối liên hệ giữa hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu, Tạp chí TIME cho biết.

Một số nghiên cứu dường như cho thấy việc đốt nhiên liệu hóa thạch, và hậu quả là bầu khí quyển và đại dương ấm lên, có thể làm cho El Nino mạnh hơn. Nhưng không phải tất cả các nhà khoa học khí hậu đều đồng ý với nhận định này.

“Có những dấu hiệu cho thấy hiện tượng El Nino trong tương lai dường như sẽ khác đi do biến đổi khí hậu” - Ian Faloona, nhà khí tượng học vi mô thuộc Khoa Tài nguyên Đất, Không khí và Nước tại Đại học California, Davis (Mỹ) cho biết. “Ngay cả trong điều kiện khí hậu hiện tại, việc dự báo cũng khó khăn, và việc dự báo trong điều kiện khí hậu ấm hơn lại càng khó hơn.”

Hiện tượng El Nino mạnh có thể làm thay đổi các hình thái thời tiết trong nhiều năm. Một nghiên cứu tháng 12/2025 cho thấy rằng một năm siêu El Nino có thể gây ra "sự thay đổi chế độ khí hậu" - những thay đổi đột ngột và kéo dài trong hệ thống khí hậu, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người, và một thế giới ấm lên sẽ khiến chúng xảy ra thường xuyên hơn.

Đây là minh chứng: Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sau siêu El Niño năm 2015-2016, Vịnh Mexico đã đạt đến một mức độ ấm áp bền vững mới, có thể đã góp phần tạo ra những cơn bão mạnh hơn dọc theo bờ biển Vịnh trong những năm tiếp theo.

Kể từ đó, 10 năm qua đã là những năm nóng nhất được ghi nhận. Hiện tượng El Nino giải phóng nhiệt lượng tích trữ trong đại dương trở lại khí quyển, khiến nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu tăng lên.

Một siêu El Nino, kết hợp với nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu, có thể thiết lập kỷ lục mới về năm nóng nhất vào năm 2026 hoặc 2027.

“Có một xu hướng tăng nhiệt độ dài hạn do biến đổi khí hậu gây ra. Và sau đó là sự biến động tự nhiên của hiện tượng El Nino chồng lên trên đó” - Giáo sư Roundy nói.

Nguồn: Tạp chí TIME (Mỹ)