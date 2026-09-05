Một công thức nước uống hoàn toàn mới với mè đen, vừa đơn giản vừa thơm ngon, bạn đã thử làm chưa?

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau

60ml cà phê espresso, 30g mè đen, một nhúm đầy tay bột mè đen nghiền, 150g kem tươi, 15g đường, 300g sữa tươi.

Cách làm cà phê mè đen chuẩn ngon

Bước 1: Đặt chảo lên bếp, đun nóng. Sau đó cho mè đen vào chảo và rang sơ trên lửa nhỏ. Khi hạt mè đen thơm thì bạn có thể tắt bếp, đợi nguội.

Bước 2: Sau khi mè đen đã nguội và giòn, bạn cho ng vào cối giã nhuyễn rồi để riêng một lượng nhỏ.

Bước 3: Chuẩn bị một thố đã được làm lạnh. Tiếp đó, cho kem tươi và đường vào bát, sau đó dùng máy đánh trứng để đánh bông nhẹ. Thêm phần bột mè đen nghiền vào và trộn nhẹ.

Bước 4: Cho sữa tươi, hỗn hợp kem mè đen vừa được trộn đều và cà phê espresso theo thứ tự vào ly rồi rắc bột mè đen lên trên cùng là hoàn thành xong.

Bước 5: Trộn đều lên là bạn có thể thưởng thức ngay được rồi.

Thành phẩm cà phê mè đen chuẩn ngon

Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, trong khoảng thời gian 20 phút bạn đã có thể tự pha chế cho mình một ly cà phê mè đen cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng không kém cạnh chất lượng như ở ngoài tiệm. Hương vị cà phê hòa quyện cùng với sự béo thơm của hỗn hợp kem, sữa và đặc biệt là mè đen. Thức uống này hứa hẹn đem đến cho người uống một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, cuốn hút vị giác đến lạ thường. Hi vọng công thức này sẽ hữu ích cho các bạn!

Mách bạn:

- Các chất có trong mè đen sẽ cực kỳ hiệu quả trong việc đốt cháy calo giúp giảm cân hiệu quả.

- Trong mè đen có chứa kẽm vì vậy nó sẽ hỗ trợ tốt cho bạn trong các quá trình hình thành collagen, tăng cường sức khỏe và làm đẹp.



Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cà phê mè đen này nhé!