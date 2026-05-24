Thót tim nhìn xe đưa đón học sinh vượt rào chắn tàu hỏa: Nhân viên gào thét bất lực

Phạm Trang
|

Tài xế cho biết đây là ngày đầu tiên đi làm, chưa quen đường nên không nhận ra rào chắn phía trước đang hạ xuống.

Một tài xế xe đưa đón học sinh tại Thái Lan đã bị cảnh sát xử phạt sau vụ việc lái xe băng qua đường ray khi tàu hỏa đang lao tới khiến nhiều người không khỏi hoảng loạn.

Theo lời khai với cảnh sát, tài xế cho biết hôm xảy ra sự việc cũng là ngày đầu tiên ông nhận công việc này nên chưa quen tuyến đường. Thời điểm đó, ông đang chở 5 học sinh và di chuyển tới một điểm giao cắt đường sắt tại tỉnh Lopburi.

Người này khai rằng bản thân có nghe thấy tín hiệu cảnh báo và nhìn thấy một thanh chắn đang hạ xuống ở phía đối diện. Tuy nhiên, ông không nhận ra thanh chắn ngay trước đầu xe cũng đã hạ xuống nên dừng xe lại và nhìn xung quanh.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã truy tố tài xế với các lỗi vi phạm gồm: không tuân thủ tín hiệu rào chắn đường sắt, không dừng xe cách điểm giao cắt tối thiểu 15m theo quy định và một số vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải. Người này bị phạt 2.000 baht (khoảng 1,6 triệu đồng).

Vụ việc xảy ra sau khi đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe van cố vượt qua đường ray trong lúc tàu hỏa đang tiến tới được lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, nhân viên đường sắt phải liên tục ra tín hiệu cảnh báo để yêu cầu lái tàu phanh gấp, tránh xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

