Thót tim: 4 đứa trẻ nằm giữa đường giả làm “gờ giảm tốc”, tài xế giật mình đạp phanh khẩn cấp

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào chiều 8/3 trên một tuyến đường ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Khi đang lái xe cùng vợ, nam tài xế bất ngờ nhận cảnh báo từ hệ thống hỗ trợ lái cho biết phía trước có chướng ngại vật trên mặt đường.

Thời điểm đó, chiếc xe di chuyển với tốc độ bình thường trên con đường nông thôn khá rộng và vắng. Hệ thống hỗ trợ lái lập tức phát tín hiệu cảnh báo và tự động giảm tốc. Nhìn về phía trước, người lái xe chỉ thấy vài vật thể màu sẫm nằm mờ mờ trên mặt đường.

Trên các tuyến đường nông thôn, việc xuất hiện gờ giảm tốc, túi nhựa hoặc rác bị gió thổi bay là điều khá quen thuộc, nên ban đầu anh cho rằng đó chỉ là những vật thể thông thường và không quá để tâm. Đúng lúc này, người vợ ngồi bên cạnh bất ngờ hét lên: “Phanh lại! Phanh lại!” rồi chỉ tay về phía trước. Dù nhìn từ xa khá giống rác hoặc vật cản nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Nghe vậy, nam tài xế lập tức tắt chế độ hỗ trợ lái và đạp phanh khẩn cấp. Khi chiếc xe tiến gần hơn, hình dạng của những “vật thể” trên đường dần hiện rõ. Đó không phải túi nhựa hay rác, mà là bốn đứa trẻ đang nằm sát nhau giữa lòng đường, vờ làm gờ giảm tốc.

Chiếc xe dừng lại ngay trước vị trí các em. Có lẽ giật mình vì tiếng phanh gấp, hoặc do trò chơi bị gián đoạn, bốn đứa trẻ từ từ đứng dậy, phủi quần áo rồi thong thả đi về phía lề đường. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài chục giây, nhưng với cặp vợ chồng trong xe, đó là khoảnh khắc vô cùng căng thẳng. Ngay cả khi bọn trẻ đã rời khỏi tầm mắt, hai tay người lái xe vẫn run trên vô lăng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Nhiều cư dân mạng cho biết từ khoảng cách xa, hình ảnh bốn đứa trẻ nằm sát nhau thực sự giống một gờ giảm tốc hoặc một vật thể dài nằm ngang giữa đường.

Theo một số ý kiến, trên những tuyến đường nông thôn rộng và ít phương tiện, xe cộ thường di chuyển với tốc độ khá cao. Trong điều kiện như vậy, các vật thể thấp và có màu gần giống mặt đường rất dễ tạo thành “bẫy thị giác”, khiến tài xế khó nhận ra từ xa.

Khi các em nằm sát nhau trên mặt đường, từ góc nhìn của người lái xe ở khoảng cách xa, hình dáng con người gần như không còn rõ ràng mà chỉ giống một vệt mờ khó xác định. Nếu phát hiện quá muộn, việc phanh gấp để tránh tai nạn sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Nhiều người cho rằng hành động này không phải là trò đùa vô hại mà là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một chiếc xe không kịp giảm tốc, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Cơ quan chức năng đã liên hệ trực tiếp với phụ huynh của các em để nhắc nhở và yêu cầu tăng cường giám sát, đồng thời giáo dục trẻ về an toàn giao thông. Cán bộ thị trấn cho biết ngay trong ngày xảy ra vụ việc, chính quyền cùng cán bộ thôn đã đến các gia đình có trẻ nhỏ để tìm hiểu tình hình và phổ biến kiến thức an toàn giao thông. Các em được nhắc nhở không được chủ quan, đặc biệt vào cuối tuần hoặc những thời điểm không đến trường.

Việc nằm giữa đường để “giả làm gờ giảm tốc” tưởng chừng chỉ là trò nghịch ngợm, nhưng thực chất lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Vụ việc lần này may mắn chưa dẫn đến tai nạn, song nhiều ý kiến cho rằng đây là lời cảnh báo rõ ràng về tầm quan trọng của việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em.

Đối với các gia đình, việc nhắc nhở con trẻ về những khu vực nguy hiểm như đường giao thông là điều đặc biệt cần thiết. Đường phố không phải nơi để chơi đùa, chạy nhảy hay nằm xuống giữa lòng đường.

Sau khi chiếc xe dừng lại, bốn đứa trẻ phủi bụi quần áo rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ các em chưa nhận ra rằng mình vừa trải qua một tình huống nguy hiểm trong gang tấc. An toàn giao thông chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc, ảnh hưởng đến nhiều gia đình.