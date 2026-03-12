Cảnh báo đặc biệt tới những ai vừa đổ xăng xe máy xong

Ở nhiều gia đình, đặc biệt là nhà phố hoặc nhà ống tại các đô thị lớn, xe máy thường được để ngay trong phòng khách, tầng trệt hoặc khu vực sinh hoạt chung. Sau khi ghé cây xăng trên đường về, không ít người có thói quen dắt xe vào nhà ngay lập tức mà không nghĩ rằng hành động tưởng như bình thường này có thể khiến mùi xăng tích tụ trong không gian kín, tiềm ẩn những rủi ro về sức khỏe và an toàn. Đây cũng là cảnh báo đặc biệt được nhiều chuyên trang đưa ra.

Ảnh minh họa

Vì sao không nên đưa xe vào phòng kín ngay sau khi đổ xăng?

Khi vừa đổ xăng, nhiên liệu trong bình thường có xu hướng bay hơi mạnh hơn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng hoặc khi xe vừa di chuyển. Nếu xe được đưa vào ngay trong phòng kín, hơi xăng có thể nhanh chóng lan ra khắp không gian sống.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hơi xăng chứa nhiều hợp chất hóa học có thể ảnh hưởng tới cơ thể nếu hít phải. Các triệu chứng phổ biến khi tiếp xúc với hơi xăng bao gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và kích ứng đường hô hấp. CDC cũng cho biết trong trường hợp tiếp xúc ở nồng độ cao, hơi xăng có thể tác động tới hệ thần kinh và gây cảm giác choáng váng hoặc khó thở (CDC – Agency for Toxic Substances and Disease Registry).

Ngoài ra, xăng dầu còn chứa các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), trong đó có benzene – một chất được nhiều cơ quan y tế quốc tế lưu ý về nguy cơ đối với sức khỏe. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết benzene là chất có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hệ tạo máu khi con người tiếp xúc trong thời gian dài.

Ảnh minh họa

Trong không gian kín như phòng khách, gara nhỏ hoặc tầng trệt của nhà phố, hơi xăng có thể lưu lại lâu hơn nếu cửa đóng kín hoặc bật điều hòa. Điều này khiến mùi xăng lan tỏa khắp nhà và gây khó chịu cho những người sinh hoạt trong cùng không gian.

Mùi xăng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe

Các chuyên gia môi trường cho biết việc hít phải hơi xăng trong thời gian dài có thể gây ra nhiều biểu hiện khó chịu. Theo tài liệu an toàn về xăng của Cơ quan Bảo hiểm Texas (Mỹ), hơi xăng có thể gây kích ứng mũi, họng, đau đầu, chóng mặt hoặc buồn nôn nếu con người tiếp xúc trong môi trường kín.

Những ảnh hưởng này có thể rõ rệt hơn đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những người có bệnh lý về hô hấp. Khi mùi xăng lan trong nhà, nhiều người có thể cảm thấy đau đầu hoặc khó chịu mà không nhận ra nguyên nhân đến từ việc xe vừa được đổ xăng và đưa vào không gian kín.

Ngoài yếu tố sức khỏe, xăng cũng là chất dễ bay hơi và dễ bắt lửa. Trong trường hợp hơi xăng tích tụ trong nhà, nguy cơ cháy nổ có thể tăng lên nếu gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa điện từ thiết bị điện, bếp gas hoặc tàn thuốc. Vì vậy, việc kiểm soát mùi và hơi xăng trong không gian sống là điều cần được chú ý.

Những lưu ý đơn giản để hạn chế rủi ro

Các chuyên gia khuyến cáo rằng sau khi đổ xăng, người dùng nên để xe ở khu vực thông thoáng trong một khoảng thời gian trước khi đưa vào nhà, đặc biệt với những gia đình có không gian để xe ngay trong phòng khách hoặc gara kín.

Ngoài ra, khu vực để xe trong nhà nên được thiết kế thông gió tốt để hạn chế mùi xăng tích tụ. Người dùng cũng nên tránh để xe gần các nguồn nhiệt như bếp gas, bếp điện hoặc thiết bị có thể tạo tia lửa.

Những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể góp phần giảm nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn cho cả gia đình. Việc chú ý đến những chi tiết tưởng chừng đơn giản như thời điểm đưa xe vào nhà sau khi đổ xăng cũng là một cách giúp không gian sống trở nên an toàn và dễ chịu hơn.