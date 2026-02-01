Thống trị thị trường Việt Nam, VinFast lên kế hoạch mang xe máy điện sang 5 quốc gia Đông Nam Á và Nam Á, sẽ mở hàng trăm điểm bán từ năm 2026

VinFast vừa công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh xe máy điện ra thị trường quốc tế, với 5 thị trường trọng điểm đầu tiên gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản phẩm xanh toàn diện.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai hoạt động kinh doanh xe máy điện tại các thị trường nêu trên ngay trong năm 2026. Đây đều là những quốc gia có quy mô dân số lớn, nhu cầu di chuyển đô thị cao và xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét.

Về danh mục sản phẩm, VinFast dự kiến giới thiệu các dòng xe máy điện sử dụng giải pháp đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, đồng thời tiếp tục ra mắt các mẫu xe mới. Các sản phẩm sẽ được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện sử dụng, hạ tầng giao thông và thói quen di chuyển tại từng thị trường.

Song song với mở rộng sản phẩm, VinFast đặt mục tiêu đến năm 2027 xây dựng hàng trăm điểm bán tại các thị trường quốc tế này. Mô hình phát triển được triển khai theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ, giải pháp tài chính và hạ tầng năng lượng, trong đó có hợp tác với V-Green trong việc phát triển hệ thống sạc và đổi pin.

Chiến lược mở rộng ra nước ngoài được VinFast triển khai trên nền tảng kết quả kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2025, VinFast đã bán ra 406.453 xe máy điện, dẫn đầu thị phần xe máy điện trong nước. Với danh mục hơn 10 mẫu xe phủ rộng nhiều phân khúc cùng giải pháp sạc – đổi pin linh hoạt, xe máy điện VinFast đã trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng.

Bước sang năm 2026, VinFast cho biết đã hoàn thiện quy hoạch 3 dòng xe máy điện gồm phổ thông, cao cấp và thể thao, đồng thời dự kiến ra mắt 7 mẫu xe mới thuộc hai dòng cao cấp và thể thao. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, duy trì chiến lược giá cạnh tranh và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, trong đó có giải pháp đổi pin linh hoạt từ đối tác chiến lược V-Green.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế, cho biết: "Việc mở rộng mảng xe máy điện trên phạm vi toàn cầu là một trụ cột chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn của VinFast. Chúng tôi đã và đang tiến hành nghiên cứu chuyên sâu từng thị trường, làm việc chặt chẽ với các đối tác địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới đại lý, danh mục sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Thông qua hợp tác với những đại lý uy tín và đối tác chiến lược trên toàn cầu, VinFast cam kết mang đến các giải pháp di chuyển điện hóa thông minh, bền vững và dễ tiếp cận cho đông đảo người dùng".

Philippines được xác định là thị trường chiến lược đầu tiên trong lộ trình mở rộng mảng xe máy điện toàn cầu của VinFast. Tại đây, doanh nghiệp đã hợp tác với 5 đại lý lớn tại các khu vực Luzon và Mindanao gồm Maverick Racing Factory Inc., MotorCentral, New Nemar Development Corp., Supremebike Corporation và ARC Trading để triển khai hệ thống bán lẻ và dịch vụ trên toàn quốc.

Trong những năm gần đây, VinFast cũng đã từng bước xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh tại Philippines, Indonesia, Ấn Độ và nhiều thị trường khác thông qua hợp tác với các đối tác địa phương, cùng những đối tác chiến lược như GSM và V-Green. Bên cạnh xe máy điện, VinFast đã giới thiệu danh mục ô tô điện từ VF 3 đến VF 9, góp phần mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.







