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Thông tin về đợt mưa rất lớn ở miền Bắc

Nguyễn Hoài
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Nhận định mới nhất cho thấy, từ hôm nay (16/7) đến 20/7, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa tại một số nơi có thể vượt 350mm. Lũ dâng lên mức báo động (BĐ)2-3 ở nhiều sông suối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, đêm qua và sáng nay vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to 30-60mm.

Một số nơi mưa to trên 100mm như Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191.6mm, Tủa Thàng (Điện Biên) 160.1mm, Hải Sơn (Quảng Ninh) 156.6mm, Quang Bình (Tuyên Quang) 114.4mm.

Dự báo từ ngày 16-20/7, miền Bắc tiếp tục có mưa to diện rộng. Trong đó, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa to 100-200mm, có nơi mưa to trên 350mm.

Mưa lớn miền Bắc 2026 và Nguy cơ lũ quét tại các sông suối - Ảnh 1.

Miền Bắc đón mưa dông liên tiếp.

Cảnh báo từ tối và đêm nay đến 21/7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 16/7, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin về mưa lớn theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn. Thông tin khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cập nhật tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Khoảnh khắc lũ quét cắt đứt quốc lộ tại Lai Châu
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dự báo thời tiết

lũ quét

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