Dưới đây là 3 tình huống thường gặp về tách hộ, đăng ký thường trú, người dân cần biết để tránh vướng mắc.

Kết hôn, chuyển đến sinh sống cùng gia đình vợ hoặc chồng, hay xây dựng nhà ở trên đất của người thân nhưng chưa có giấy tờ nhà đất riêng… là những tình huống thường gặp khiến nhiều người dân băn khoăn khi thực hiện các thủ tục về cư trú.

Không ít trường hợp chưa phân biệt rõ giữa tách hộ, đăng ký thường trú tại chỗ ở mới và việc duy trì đăng ký thường trú tại nơi ở cũ.

Để giúp người dân hiểu đúng quy định của pháp luật, tránh những vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính, Công an tỉnh Thanh Hóa giải đáp 03 tình huống thường gặp như sau:

Chồng về ở với vợ (hoặc vợ về ở với chồng) thì cần những giấy tờ gì để đăng ký thường trú?

Theo quy định của Luật Cư trú, vợ về ở với chồng hoặc chồng về ở với vợ tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình được đăng ký thường trú khi có sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Ảnh được tạo bởi AI.

Lưu ý: Người dân không phải trong mọi trường hợp đều bắt buộc nộp bản giấy Giấy chứng nhận kết hôn hoặc bản sao căn cước của cả hai vợ chồng. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu theo quy định; chỉ yêu cầu bổ sung giấy tờ khi không khai thác được thông tin cần thiết.

Chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng, chỉ có nhà tạm trên đất ở nhờ thì có được tách hộ không?

Việc chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng không đồng nghĩa với việc đương nhiên không được tách hộ. Tuy nhiên, người dân cần phân biệt giữa tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp và đăng ký thường trú tại một chỗ ở mới.

Ảnh được tạo bởi AI.

Lưu ý: Trường hợp đăng ký thường trú tại chỗ ở thuê, mượn, ở nhờ để lập nơi thường trú mới thì phải đáp ứng các điều kiện riêng về chỗ ở hợp pháp, sự đồng ý của chủ sở hữu và điều kiện diện tích nhà ở theo quy định. Vì vậy, trường hợp nhà tạm xây dựng trên đất ở nhờ cần được xem xét cụ thể về tính hợp pháp của chỗ ở, quyền sử dụng chỗ ở và các điều kiện đăng ký cư trú có liên quan. Người dân nên liên hệ Công an cấp xã nơi có chỗ ở để được hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ cụ thể.

Lấy chồng nhưng vẫn muốn giữ đăng ký thường trú tại nhà bố mẹ đẻ thì có bị xử phạt không?

Pháp luật về cư trú không quy định bắt buộc công dân phải tách hộ chỉ vì đã kết hôn. Do đó, việc kết hôn không đồng nghĩa với việc người vợ phải tách hộ hoặc chuyển đăng ký thường trú khỏi hộ gia đình bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, người dân cần phân biệt giữa việc tách hộ và đăng ký thường trú tại nơi ở mới.

Trường hợp chuyển đến sinh sống tại địa điểm khác, người dân cần căn cứ vào tình hình thực tế và các điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú để thực hiện thủ tục theo quy định, bảo đảm thông tin cư trú được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Để không gặp phải những vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục về cư trú, người dân cần chủ động tìm hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật, phân biệt đúng giữa tách hộ, đăng ký thường trú tại chỗ ở mới và duy trì đăng ký thường trú tại nơi ở cũ.

Thực hiện thủ tục đăng ký, điều chỉnh thông tin cư trú khi có thay đổi thuộc trường hợp phải đăng ký, cập nhật. Khi gặp khó khăn, vướng mắc hãy liên hệ Công an cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, xây dựng dữ liệu dân cư chính xác, đầy đủ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa