Thông tin quan trọng trên VNeID người dân cả nước cần nắm rõ

VNeID đang dần trở thành nền tảng số tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Trong lộ trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng VNeID ngày càng được mở rộng với nhiều tiện ích thiết thực, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân.

Bên cạnh việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân như căn cước công dân, giấy phép lái xe hay bảo hiểm y tế, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đang trở thành một trong những tiện ích nổi bật, góp phần thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ y tế theo hướng thuận tiện, hiện đại và đồng bộ.

Hiện nay, Sổ sức khỏe điện tử VNeID được triển khai tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân trên toàn quốc, áp dụng cho cả khám ngoại trú, nội trú và khám chữa bệnh từ xa. Việc tích hợp này giúp người dân không còn phải mang theo sổ khám bệnh hay sổ tiêm chủng bằng giấy mỗi khi đến bệnh viện.

Việc sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID giúp người dân sẽ thay thế sổ khám bệnh giấy và sổ tiêm chủng giấy bằng sổ sức khỏe điện tử.

Theo đó, mỗi công dân sẽ có một Sổ sức khỏe điện tử được sử dụng xuyên suốt trong suốt cuộc đời. Toàn bộ thông tin về quá trình khám chữa bệnh, lịch sử tiêm chủng, phiếu hẹn khám lại, giấy chuyển tuyến và các dữ liệu y tế liên quan sẽ được lưu trữ trên hệ thống. Khi đến bất kỳ cơ sở y tế nào, người dân chỉ cần xuất trình Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID để bác sĩ tra cứu thông tin cần thiết, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị nhanh chóng, chính xác hơn.

Không chỉ thay thế giấy tờ truyền thống, Sổ sức khỏe điện tử còn giúp người dân chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình. Người sử dụng có thể cập nhật các thông tin y tế cơ bản, tự đánh giá các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe để nâng cao ý thức phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Đối với đội ngũ y tế, việc tiếp cận đầy đủ tiền sử bệnh tật, các lần điều trị trước đây và các yếu tố nguy cơ của người bệnh cũng góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, hạn chế tình trạng thiếu thông tin hoặc phải thực hiện lại các thủ tục không cần thiết.

Các bước sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Bước 1: Đăng ký và kích hoạt sử dụng

Người dân cần cài đặt ứng dụng VNeID, hoàn thành xác thực tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế (nếu có). Sau khi đăng nhập, truy cập mục Sổ sức khỏe điện tử, đọc điều khoản sử dụng và chọn Đồng ý. Tiếp đó, bổ sung đầy đủ thông tin cá nhân và các dữ liệu y tế cơ bản theo hướng dẫn.

Các bước sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương)

Bước 2: Sử dụng khi đi khám, chữa bệnh

Khi đến cơ sở y tế, người dân chỉ cần xuất trình Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thay cho sổ khám bệnh giấy hoặc sổ tiêm chủng để thực hiện các thủ tục tiếp nhận.

Bước 3: Cơ sở y tế khai thác thông tin

Bác sĩ và nhân viên y tế sẽ sử dụng các dữ liệu được lưu trên Sổ sức khỏe điện tử để xác minh thông tin hành chính, tham khảo tiền sử bệnh, từ đó hỗ trợ quá trình chẩn đoán và xây dựng phương án điều trị phù hợp.

Bước 4: Đồng bộ kết quả khám chữa bệnh

Sau khi kết thúc quá trình khám chữa bệnh, cơ sở y tế sẽ cập nhật và liên thông các thông tin tóm tắt về kết quả khám, chẩn đoán, điều trị lên hệ thống. Dữ liệu sẽ tiếp tục hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID, tạo thành hồ sơ sức khỏe liên tục phục vụ cho những lần khám sau.

Bước 5: Đăng xuất để bảo mật thông tin

Sau khi sử dụng trên thiết bị hoặc trước khi chuyển sang thiết bị khác, người dân nên đăng xuất khỏi tài khoản VNeID nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân và dữ liệu sức khỏe.

Đáng chú ý, các thông tin hiển thị trên ứng dụng VNeID như thông tin cá nhân, số định danh cá nhân, thẻ bảo hiểm y tế, lịch sử khám chữa bệnh, phiếu hẹn khám lại và giấy chuyển tuyến đều có giá trị sử dụng tương đương bản giấy theo quy định hiện hành. Điều này giúp giảm đáng kể thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người dân và góp phần xây dựng hệ thống y tế số hiện đại, kết nối dữ liệu đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.