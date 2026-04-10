Thông tin quan trọng liên quan đến thẻ căn cước và chứng minh nhân dân của toàn bộ người dân cả nước

Nghị định số 58/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/3/2026 đã bổ sung nhiều quy định mới quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và các hoạt động khác.

Theo quy định mới, người dân sẽ không cần thực hiện thủ tục xin xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy như trước đây. Đồng thời, mỗi công dân Việt Nam chỉ có một số định danh cá nhân duy nhất và không phải thực hiện việc hủy hay xác lập lại số này trong bất kỳ trường hợp nào.

Các thông tin liên quan đã được tích hợp, mã hóa trong mã QR trên thẻ căn cước, trong chip của thẻ và trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Vì vậy, khi thực hiện thủ tục hành chính, các cơ quan Nhà nước sẽ chủ động quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác mà người dân không cần cung cấp thêm giấy tờ.

Việc quy định như trên giúp giảm bớt giấy tờ, đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ của cơ quan Nhà nước.

Đáng chú ý, các cơ quan, tổ chức không được yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy dưới bất kỳ hình thức nào.

Nghị định 58/2026/NĐ-CP là bước tiến quan trọng trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.