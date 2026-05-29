Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, người dân cần nắm rõ

Duy Anh
|

Dưới đây là các trường hợp cần thực hiện thủ tục xoá đăng ký thường trú theo quy định hiện hành.

Các trường hợp xoá đăng ký thường trú

Luật Cư trú năm 2020, người thuộc một trong những trường hợp sau đây sẽ bị xóa đăng ký thường trú:

Để biết thông tin bản thân có bị xóa đăng ký thường trú hay không, người dân có thể thực hiện như sau:

Cách 1: Liên hệ trực tiếp Công an cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để đề nghị cung cấp thông tin. 

Cách 2: Tra cứu thông tin qua ứng dụng định danh điện tử VNeID (trong trường hợp đã có tài khoản VNeID).

Việc bị xóa đăng ký thường trú có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều vấn đề trong cuộc sống như: Làm thủ tục đăng ký nhập học cho con, làm thủ tục vay vốn ngân hàng, làm các thủ tục hành chính khác (đăng ký khai sinh, kết hôn, cấp căn cước…).

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong thực hiện đăng ký, quản lý cư trú, cơ quan công an đề nghị công dân luôn quan tâm và tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký, xóa đăng ký thường trú. 

Khi có thay đổi về nơi sinh sống, công dân phải đến cơ quan Công an phường, xã, thị trấn tại nơi sinh sống mới để thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định pháp luật. 

Trường hợp đã bị xóa đăng ký thường trú, nếu đủ điều kiện công dân có thể đăng ký thường trú lại theo quy định.

Hồ sơ xóa đăng ký thường trú gồm:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú. 

Theo quy định mới, trong thời hạn 1 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú của thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc ngay sau khi ra quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú đối với công dân, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đăng ký thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thời hạn trên cũng được áp dụng với trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận thông tin phản ánh về người thuộc trường hợp bị xóa đăng ký thường trú quy định. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình hoặc người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú.

Hướng dẫn nộp hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất.

