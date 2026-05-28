Bắt tạm giam Bùi Thị Huyền Trang SN 2007

Duy Anh
|

Ngày 27/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Bùi Thị Huyền Trang cùng 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, hồi 23h ngày 4/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Phạm Ngũ Lão tiến hành kiểm tra quán Karaoke Nốt Nhạc Xanh tại thôn La Mát, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên.

Qua kiểm tra tại phòng hát số 2, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng gồm: Hoàng Đình Hải, sinh năm 2002; Lê Tuấn Trường, sinh năm 1986; Nguyễn Huy Tân, sinh năm 1991, cùng trú tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên cùng Lê Thị Phương Thảo, sinh năm 2004, trú tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình; Tòng Thị Yên, sinh năm 2003, trú tại xã Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La và Bùi Thị Huyền Trang, sinh năm 2007, trú tại xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Kiểm tra trong phòng hát, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy gồm: 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, qua giám định là ma tuý Ketamine, khối lượng 0,984 gam; 1 đĩa sứ, 1 thẻ sim điện thoại, 1 ống hút tự chế bằng tiền polyme cùng các dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Các đối tượng Hải, Thảo, Cường, Trang và Trường (từ trái sang) tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Qua điều tra, đối tượng Lê Tuấn Trường khai nhận số ma túy trên được Vũ Văn Cường, sinh năm 1976, trú tại bản Làng Cao, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, là quản lý quán Karaoke Nốt Nhạc Xanh cung cấp để các đối tượng sử dụng.

Các đối tượng đã cùng nhau chuẩn bị địa điểm, công cụ và ma túy để tổ chức sử dụng ngay trong quán Karaoke. Kết quả giám định mẫu nước tiểu xác định các đối tượng đều dương tính với các chất ma túy Methamphetamine, MDMA, Ketamine và các chất chuyển hóa của ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Hoàng Đình Hải; Lê Tuấn Trường; Lê Thị Phương Thảo; Bùi Thị Huyền Trang và Vũ Văn Cường, sinh năm về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2, điều 255 Bộ luật Hình sự.

Đối với các đối tượng còn lại là Nguyễn Duy Tân và Tòng Thị Yên, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

