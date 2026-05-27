Ra quyết định bắt tạm giam người đàn ông sống lang thang Huỳnh Nam SN 1975

Ngày 21/5 vừa qua, Công an phường Long Xuyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Nam (sinh năm 1975, trú tại số 148/3B đường Bùi Văn Danh, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; hiện sống lang thang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.‎

Đối tượng Huỳnh Nam tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, vào ngày 9/5, Công an phường Long Xuyên tiếp nhận tin báo của anh Q. (sinh năm 1992, trú tại phường Long Xuyên) về việc cửa hàng điện thoại do anh làm chủ bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản trong đêm. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại khoảng 86,2 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Long Xuyên đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 19/5, Công an phường Long Xuyên bắt giữ đối tượng Huỳnh Nam khi đối tượng đang mang tài sản trộm cắp đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Long Xuyên để cầm cố.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.