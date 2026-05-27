Đêm nay, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to, trời có chuyển mát?

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt, cao nhất trên 40 độ

Ngày 26/5, bà Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, những ngày qua, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp cả nước, đặc biệt gay gắt tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 38-40 độ, nhiều nơi nắng nóng trên 40 độ.

Cụ thể, lúc 13h ngày 26/5, nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,3 độ; Láng (Hà Nội) 40 độ; Đô Lương (Nghệ An) 39,9 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ; Đồng Hới (Quảng Bình) 39,2 độ.

Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng như "đổ lửa" và kéo dài nhiều ngày (Ảnh: VTV).

Dự báo trong ngày 27/5, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn duy trì tại đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi vượt 39 độ. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chỉ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Sang ngày mai (28/5), nhiệt độ tại hầu hết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng giảm. Nắng nóng ở Bắc Bộ thu hẹp dần, chủ yếu còn xuất hiện tại trung du và đồng bằng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế vẫn duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-39 độ, có nơi vượt 39 độ.

Đến ngày 29/5, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng chấm dứt, trong khi khu vực Trung Bộ cũng dịu dần.

Trao đổi với báo VnExpress, tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn duy trì, song cường độ sẽ giảm dần từ chiều tối 27/5 khi hình thế thời tiết gây nóng suy yếu và khả năng xuất hiện mưa giông cục bộ gia tăng tại một số khu vực.

Tuy nhiên, ông Kiên lưu ý nắng nóng suy giảm không đồng nghĩa thời tiết sẽ chuyển mát ngay. Nền nhiệt Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc duy trì khá cao, phổ biến 30-31 độ C. Cùng với độ ẩm không khí tăng lên sau mưa giông, cảm giác oi bức có thể kéo dài, đặc biệt tại khu vực đô thị đông dân cư.

Chuyên gia khí tượng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí cao hơn tại các khu vực đô thị do ảnh hưởng của bê tông, mặt đường nhựa và hiệu ứng đảo nhiệt.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 9-17h, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.

Ngoài ra, nền nhiệt cao kéo dài, độ ẩm không khí thấp cùng nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 27/5

Thời tiết Hà Nội ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 29-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Tây Bắc Bộ gày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng và Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 27-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 28-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-34 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-36 độ.