Ra quyết định khởi tố giám đốc Lý Hữu Khải, kế toán Trần Trung Được

Duy Anh
|

Lãnh đạo Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình bị khởi tố về hành vi gian lận doanh thu nhằm trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền rất lớn.

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội "Trốn thuế". Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Doanh nghiệp này đã có hành vi bỏ ngoài sổ sách kế toán phần lớn doanh thu bán hàng nhằm gian lận, trốn đóng thuế giá trị gia tăng với số tiền đặc biệt lớn.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Giám đốc Lý Hữu Khải, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi.

Cơ quan điều tra thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Doanh nghiệp này chỉ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Quá trình điều tra và tiến hành giám định thuế xác định: Trong khoảng thời gian nêu trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là gần 45 tỷ đồng.

Hành vi gian lận này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn đóng số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới gần 4,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Trung Được (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của các đối tượng Lý Hữu Khải và Trần Trung Được đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”, quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên.

Mức xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định hiện hành.

