Ngày 1-11, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với P.V.Đ (SN 1998, ngụ tỉnh Kiên Giang, hiện tạm trú ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi "Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân".

Đ. làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: CABD)

Trước đó, Đ. đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội với nội dung một học sinh lớp 3 ở phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đâm chết bạn học, sự việc khiến nhiều người hoang mang, lo lắng...

Đ. sau đó đã bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh, Công an TP Thủ Dầu Một mời làm việc.

Qua làm việc, Đ. cho biết đã nghe tin từ một người khác nói chuyện, sau đó đăng tải lên facebook cá nhân để "câu like" nhưng không kiểm chứng, xác thực thông tin.



Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, Đ. đã nhận thức được hành vi của mình là sai và cam kết không tái phạm.

Đ. đã bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật, vi phạm pháp luật.