Công an TP Đà Nẵng ngày 31/10 cho biết, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Ái Vy (39 tuổi), hộ khẩu tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê; chỗ ở tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, ngày 21/7/2023, Vy liên hệ với chị Anh (trú tại Đà Nẵng) nói dối Công ty Gốm sứ Roma do vợ chồng Vy làm chủ cần tiền để đáo hạn khoản vay nên mượn của chị Anh 900 triệu đồng.

Chị Anh sau đó có nhờ một người khác chuyển 900 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Gốm sứ Roma. Để làm tin, vợ chồng Vy có viết cho chị Anh giấy vay tiền, thỏa thuận lãi suất 0,27%/ngày, tương đương 8,1%/ tháng và hẹn đến ngày 24/7/2023 sẽ trả hết tiền cho chị Anh. Do chiều thứ 6 và đã hết giờ làm việc nên ngân hàng hẹn đến thứ 2 sẽ làm hồ sơ tất toán khoản khoản vay trên.

Sau khi tiền của chị Anh đã về tài khoản của Công ty Roma, trong ngày 21/7/2023, Vy chuyển toàn bộ số tiền này đến tài khoản riêng của mình tại một ngân hàng khác, sau đó chuyển trả nợ cho chị N.T.M (trú tại Hội An, Quảng Nam) 1,005 tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Ngô Thị Ái Vy - Ảnh: CA Đà Nẵng

Số tiền này trước đó, Vy đã mượn của chị M cũng với lý do để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất, khi ngân hàng giải ngân qua Công ty Roma, Vy đã tiêu xài và trả nợ cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả. Do bị chị M. nhiều lần đòi tiền nên khi có 900 triệu đồng của chị Anh, Vy đã bù thêm hơn 100 triệu đồng vào để trả nợ cho chị M.

Về phần chị Anh, khoảng 17 giờ cùng ngày 21/7/2023, chị này liên hệ hỏi Vy về việc Công ty Roma đã chuyển tiền cho ngân hàng để thu hồi nợ hay chưa. Sợ bị lộ việc chiếm đoạt số tiền trên nên Vy có làm giả tin nhắn của ngân hàng thu hồi nợ lúc 17 giờ 18 phút cùng ngày với nội dung “-900.000.00đ thu no hop dong LD 23011003xx) và gửi qua zalo để chị Anh tin tưởng.

Đến ngày 24/7/2023, do chưa thấy Vy trả tiền nên chị Anh có đến ngân hàng hỏi về việc đáo hạn của Công ty Roma thì sự việc mới vỡ lở.

Liên hệ với Vy để hỏi thì lúc này vợ chồng Vy mới thừa nhận và hứa sẽ kiếm tiền trả lại sau. Tuy nhiên, từ thời gian đó đến nay, Vy vẫn chưa trả cho chị Anh bất cứ khoản tiền nào.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Ái Vy để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong một diễn biến khác có liên quan, theo Cơ quan điều tra, trước khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng của chị Anh, vợ chồng Vy còn vay mượn của nhiều người khác với tổng số tiền khoảng 14,2 tỷ đồng.

Thông qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại hoặc người có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngô Thị Ái Vy thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng hoặc qua điều tra viên Trần Hoàng Anh, số điện thoại 0948.999.159 để cung cấp thông tin.