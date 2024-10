Truy tìm Lê Anh Thắng

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang điều tra vụ án Đánh bạc xảy ra trên phố Khâm Thiên, Đống Đa. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Anh Thắng (SN: 1997, TT: Số 4 ngõ 113 ngõ chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) là đối tượng liên quan đến vụ án, hiện không có mặt tại nơi cư trú và không rõ đang ở đâu.

Đối tượng Lê Anh Thắng - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Vì vậy, để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa quyết định truy tìm đối tượng Lê Anh Thắng.

Ai biết thông tin về đối tượng Lê Anh Thắng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (gặp điều tra viên Lê Hùng, SĐT: 094.3838.491), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang Facebook Công an Thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.