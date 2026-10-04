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Thông tin mới vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người tử vong

Thanh Hà
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Liên quan đến vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người tử vong, xảy ra hôm 17/7, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính vụ tai nạn do phương tiện không bảo đảm an toàn khi lưu thông.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Hà

Ngày 3/10, Cục CSGT thông tin, ngày 2/10, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp Công an thành phố tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo thông tin cơ quan điều tra công bố tại cuộc họp, nguyên nhân chính là phương tiện không bảo đảm an toàn khi lưu thông. Trục ngang của hệ thống lái có vết đứt, đã được gia cố nhiều lần; quá trình đăng kiểm chưa được thực hiện đầy đủ.

Trước tai nạn, xe đã gãy một bên giảm xóc, hỏng bóng hơi nhưng chủ xe và lái xe biết tình trạng hư hỏng vẫn đưa phương tiện vào hoạt động.

Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố chủ phương tiện, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Tại cuộc họp, các đơn vị đề nghị rà soát công tác đăng kiểm, điều kiện kinh doanh vận tải của đơn vị sở hữu xe; kiểm tra hạ tầng, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 17/7, xe khách giường nằm biển số 20C-1X7.XX, chở 32 người, di chuyển hướng Ninh Bình – Hà Nội. Đến Km197+900, xe lao sang phải, đâm qua hộ lan, rơi xuống đường gom dân sinh rồi lật ngang.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em, nhiều hành khách bị thương; xe không va chạm với phương tiện khác.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện; khi phát hiện hư hỏng phải dừng khai thác để sửa chữa, chỉ đưa xe hoạt động khi bảo đảm an toàn.

Tags

xe khách

điều tra

cục CSGT

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