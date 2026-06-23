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Thông tin mới vụ ông, bà nội bạo hành cháu 4 tuổi ở Đắk Lắk

MINH HẰNG
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Người bà trong vụ bé trai 4 tuổi ở xã Dang Kang (Đắk Lắk) bị bạo hành thừa nhận có hành vi đánh cháu, nguyên nhân do bức xúc với con dâu cũ.

Ông Y Thức Ê Ban - Chủ tịch UBND xã Dang Kang (tỉnh Đắk Lắk), cho biết địa phương vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ bé trai 4 tuổi bị ông bà nội bạo hành gây xôn xao dư luận.

Theo ông Y Thức Ê Ban, ngay sau khi xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội phản ánh vụ việc, Công an xã Dang Kang đã mời những người liên quan lên làm việc.

Bước đầu, người bà của cháu bé thừa nhận có hành vi tác động nhiều lần lên cơ thể cháu như trong đoạn video được đăng tải. Theo lời trình bày, nguyên nhân xuất phát từ sự bức xúc, mâu thuẫn với con dâu.

"Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tích của cháu bé để có căn cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật", ông Y Thức Ê Ban cho biết.

Bạo hành trẻ em ở Đắk Lắk: Vụ ông bà nội đánh cháu 4 tuổi gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Bà nội bạo hành cháu được mẹ ruột cháu đăng lên mạng xã hội (ảnh cắt clip)

Lãnh đạo UBND xã Dang Kang nhấn mạnh, việc dùng bạo lực với trẻ em dưới bất kỳ lý do nào đều không thể chấp nhận. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý khách quan, đúng quy định.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin , chị T.T.L. (36 tuổi, trú xã Dang Kang) đăng tải trên mạng xã hội bài viết kèm video dài phản ánh việc con trai 4 tuổi bị bà nội đối xử thô bạo.

Hình ảnh trong video cho thấy một người phụ nữ lớn tuổi nhiều lần dùng tay tát mạnh vào vùng mặt và lên cơ thể bé trai. Còn ông nội dùng tay nhéo vào người cháu. Khi bé bị bà nội đánh, ông nội ngồi kế bên không những không can ngăn mà còn hùa theo buông lời mắng nhiếc.

Theo chị L., chị và chồng đã ly hôn. Hiện chị trực tiếp nuôi người con 2 tuổi, còn bé trai 4 tuổi sống cùng bố và ông bà nội. Người phụ nữ này cũng cho biết gia đình chồng cũ không tạo điều kiện để chị gặp gỡ, thăm nom con theo nguyện vọng.

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