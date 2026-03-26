Thông tin mới về 'siêu' dự án đường sắt 8,4 tỷ USD đi qua 6 tỉnh, thành phố

Trung Quốc chính thức bàn giao dự thảo Báo cáo đầu kỳ nghiên cứu khả thi dự án Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã có buổi làm việc với Bộ Thương mại Trung Quốc về các dự án hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực đường sắt.

Tại đây, Cục Hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc bàn giao dự thảo Báo cáo đầu kỳ nghiên cứu khả thi dự án Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cho Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng. Hai bên cũng đã ký kết Thỏa thuận thực hiện hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch 2 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Đối với dự án Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ông Trương Quán Bân - Cục trưởng Cục Hợp tác kinh tế quốc tế (Bộ Thương mại, Trung Quốc) khẳng định, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là một trong những dự án trọng điểm trong hợp tác song phương.

Cục Hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc bàn giao dự thảo Báo cáo đầu kỳ nghiên cứu khả thi dự án Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: VGP)

Nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp bách của tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phía Trung Quốc đã khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án. Báo cáo được các chuyên gia hàng đầu đánh giá có chất lượng cao, thể hiện trình độ nghiên cứu tiên tiến của ngành đường sắt Trung Quốc.

"Kết quả trên thể hiện tâm huyết cũng như tình đoàn kết giữa hai nước. Với các dự án Hà Nội - Đồng Đăng và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo như mô hình lập dự án tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ với tinh thần trách nhiệm cao nhất", ông Trương Quán Bân cho hay.

Cũng tại buổi làm việc, Cục Đường sắt Việt Nam và Cục Hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chủ trì trao đổi về tình hình triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên đã có những trao đổi, thống nhất cao nhiều nội dung còn tồn tại cũng như định hướng phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8,4 tỷ USD, đi qua 6 tỉnh, thành phố

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025. Dự án thành phần 1 đã được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 203.231 tỷ đồng (tương đương gần 8,4 tỷ USD), có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, đường đơn khổ 1.435mm.

Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu kết nối ray với hệ thống đường sắt Trung Quốc tại Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện (Hải Phòng).

Bản đồ hướng tuyến dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng (Ảnh: Ban QLDA Đường sắt)

Dự án đường sắt này được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy tối đa lợi thế của các phương thức trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, dự án sẽ góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Theo báo cáo tại cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ vào ngày 18/3, dự án được triển khai đồng bộ các Dự án thành phần 1 (về đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường), thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt), các Dự án thành phần giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện.

Dự án đã hoàn thành các gói thầu về lựa chọn nhà thầu tư vấn đối với Dự án thành phần 1. Đồng thời, các đơn vị đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho 14/16 gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư đối với Dự án thành phần 2; hoàn thành lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và đang lập dự toán gói thầu thiết kế kỹ thuật.



