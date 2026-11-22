Người dùng Zalo, Messenger,... cần lưu ý một số thông tin quan trọng khi sử dụng các nền tảng nhắn tin này.

Theo cảnh báo của Công an xã Hà Bắc, thời gian gần đây, các nội dung phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút sự chú ý của người dùng trên các nền tảng như Facebook, TikTok.

Lợi dụng sức hút này, các đối tượng xấu đăng tải những đoạn phim hấp dẫn, sau đó dẫn dụ người xem truy cập đường link lạ để xem nội dung đầy đủ.

Thủ đoạn thường gặp là đăng các đoạn phim AI được giới thiệu là “hot”, “độc quyền” hoặc miễn phí, kèm đường link trong bài viết, phần bình luận hay tin nhắn. Người dùng được mời nhấp vào link để xem tiếp hoặc xem trọn bộ.

Công an xã Hà Bắc khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng)

Tuy nhiên, các đường dẫn này có thể đưa người dùng đến website giả mạo, yêu cầu đăng nhập tài khoản mạng xã hội, cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi làm theo hướng dẫn, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin, cài mã độc hoặc mất quyền kiểm soát thiết bị.

Hậu quả có thể là tài khoản Facebook, Zalo bị chiếm đoạt; thông tin, hình ảnh cá nhân bị lấy cắp để cắt ghép, phát tán hoặc sử dụng vào mục đích tống tiền. Đáng lo ngại, nếu thiết bị bị cài mã độc hoặc tài khoản ngân hàng bị chiếm quyền truy cập, người dùng có thể bị trừ tiền, thực hiện các giao dịch bất thường, thậm chí mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Ngoài hình thức lừa đảo qua đường link, Công an xã Hà Bắc cũng lưu ý nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt khi người dùng quá tập trung vào việc xem phim. Việc vừa lái xe vừa xem phim, sử dụng tai nghe khiến người điều khiển phương tiện mất tập trung, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Mải xem phim khi đang đun nấu có thể dẫn đến quên tắt bếp, gây cháy nổ; không chú ý khóa cửa nhà hoặc cửa hàng cũng tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp lợi dụng.

Để phòng tránh, Công an xã Hà Bắc khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, không rõ nguồn gốc được chia sẻ trên mạng xã hội; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân hay thông tin tài khoản ngân hàng cho các website, ứng dụng không đáng tin cậy.

Người dân cần cảnh giác với những nội dung quảng cáo xem phim AI miễn phí nhưng yêu cầu đăng nhập, nhập thông tin hoặc tải ứng dụng lạ. Đồng thời, không xem phim khi đang lái xe, đun nấu hoặc thực hiện các công việc cần tập trung, quản lý tài sản.

Trường hợp phát hiện tài khoản bị chiếm đoạt hoặc có giao dịch bất thường, người dùng cần nhanh chóng thông báo cho người thân, chặn các tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, liên hệ ngân hàng để xử lý và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Công an xã Hà Bắc khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không vì tò mò hoặc muốn xem nội dung miễn phí mà truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, tránh để kẻ xấu lợi dụng đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.