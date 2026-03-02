Khai mạc sáng 6/4, dự kiến bế mạc vào ngày 25/4

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, dự kiến tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 11 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 4 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và giám sát; đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Về thời gian cụ thể, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị vào chiều Chủ nhật, ngày 5/4/2026, khai mạc kỳ họp vào sáng 6/4 và dự kiến bế mạc vào ngày 25/4. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung nội dung khác thì căn cứ tiến độ chuẩn bị, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí thời gian cho phù hợp.

Dự kiến bước đầu, trong đợt 1 (từ ngày 6/4 đến 11/4), Quốc hội tập trung tiến hành công tác tổ chức, nhân sự vào đầu kỳ họp; sau đó, bố trí trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ, hội trường đối với một số dự án luật, nghị quyết…

Còn trong đợt 2 (từ ngày 20/4 đến 25/4), sẽ bố trí trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận các dự án luật, nghị quyết còn lại; thảo luận tại hội trường và biểu quyết các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

“Do thời gian của kỳ họp không dài nên đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng tiến độ đã đăng ký trong Chương trình lập pháp để có thể bố trí Quốc hội thảo luận ngay tại đợt 1, theo đó, tận dụng được thời gian nghỉ giữa 2 đợt để tiếp thu, chỉnh lý trước khi thông qua”, ông Mạnh nêu rõ.

Có thể rút ngắn quy trình nhân sự

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc tiến hành quy trình về công tác nhân sự sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên họp trù bị. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần, các nội dung tại kỳ họp như báo cáo tờ trình, thẩm tra cũng cần theo hướng rút gọn, nếu làm theo quy trình “vừa trùng, vừa mất thời gian”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, việc truyền hình, phát thanh trực tiếp sẽ thực hiện ngay từ thời điểm trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu Chủ tịch nước, bầu Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, lần này sẽ không tuyên thệ 2 lần do tổ chức sớm Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI gần 3 tháng so với trước đây.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phải xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội sớm nhất có thể trước khai mạc. Khi có tư cách đại biểu rồi, các đoàn sẽ họp để bầu trưởng đoàn và tổ trưởng tổ Đảng.

"Từ đây tới kỳ họp còn 1 tháng 4 ngày, rất nhiều nội dung phải làm, trọng tâm là công tác nhân sự. Nếu nhân sự không rút ngắn được thời gian, phần làm luật chỉ có 6 ngày thôi. Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu phải phối hợp tính toán hết sức chặt chẽ", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.