Nội dung trên được đề cập tại dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sáng 2/3.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, dự thảo Luật được kết cấu gồm 4 chương, 31 điều (giảm 1 chương, 6 điều so với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016).

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật là quy định rõ các loại thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân không được tiếp cận.

"Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về thông tin công dân không được tiếp cận để bảo đảm cụ thể, đầy đủ, rõ ràng hơn và thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan", Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh.

Về thông tin công dân không được tiếp cận, dự thảo Luật quy định gồm 6 nội dung.

Một là thông tin thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước (khi thông tin thuộc bí mật Nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này).

Hai là thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của pháp luật dân sự; dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ba là bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Bốn là thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác (việc xác định thông tin nêu trên thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan).

Năm là thông tin thuộc bí mật công tác do cơ quan, đơn vị xác định theo quy định của pháp luật.

Sáu là thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị; tài liệu do cơ quan, đơn vị soạn thảo cho công việc nội bộ.

Dự thảo Luật cũng nêu rõ, công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan, đơn vị, trừ thông tin không được tiếp cận quy định như trên.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, dự thảo Luật bổ sung các thông tin được tiếp cận có điều kiện để bảo đảm thống nhất với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 và Luật Lưu trữ năm 2024.

Cụ thể, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện gồm: Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. Thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý...

Chính phủ cũng đề xuất trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, dữ liệu cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Bà Đặng Hoàng Oanh cho biết thêm, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các thông tin phải được công khai rộng rãi để bảo đảm đồng bộ với các luật chuyên ngành trong các lĩnh vực (như: y tế, giáo dục, văn hóa, an toàn thực phẩm, môi trường, tài chính, đất đai, xây dựng, đấu thầu, lao động...).

Việc công khai nhằm tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận với các thông tin liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân.