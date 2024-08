Ngày 14/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) đã họp phiên thứ 26.

Thông tin về kết quả phiên họp, liên quan đến một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết, từ đầu năm đến nay, đã kỷ luật 44 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ 26 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Riêng vụ án xảy ra tại Công ty AIC, đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 89 tổ chức Đảng và 126 đảng viên, trong đó có 25 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các địa phương, đơn vị đã xử lý kỷ luật 80 tổ chức đảng, 190 đảng viên.

Vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị Đại Ninh (Lâm Đồng), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 14 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Hiện nay, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An.

Ông Đông cũng nêu, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt; xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Các cơ quan điều tra đã chủ động nhận diện, xác định lĩnh vực trọng điểm, chọn khâu đột phá, khởi tố mới, mở rộng điều tra, làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt, câu kết, "lợi ích nhóm", kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm, kể cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, cả những vụ, việc tồn đọng, kéo dài, cả những vụ việc mới phát sinh, liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương; xử lý hình sự nhiều cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý.

"Trong 6 tháng đầu năm đã khởi tố 16 cán bộ diện Trung ương quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xử lý hình sự 55 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, trong đó có 16 uỷ viên, nguyên uỷ viên Trung ương đảng", ông Đông nêu.

Điển hình, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị, địa phương, đến nay đã khởi tố 23 bị can, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý (gồm 1 bí thư, 1 nguyên bí thư tỉnh uỷ; 1 phó bí thư thường trực tỉnh uỷ; 2 chủ tịch, 1 nguyên chủ tịch UBND tỉnh).

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị, tổ chức liên quan, đến nay đã khởi tố 8 bị can, trong đó có 2 cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm 1 bí thư tỉnh uỷ và 1 phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội.

Một kết quả khác, đã hoàn thành xét xử một số vụ án trọng điểm, dư luận xã hội rất quan tâm, như các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB với mức án rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã kịp thời tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản có giá trị lớn. Như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng số tiền, tài sản là 315,25 tỷ đồng, 1,97 triệu USD, 534 cây vàng và 1.444 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.117 tỷ đồng, 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và nhiều tài sản giá trị khác.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trao đổi với phóng viên báo chí. Ảnh: PV.

Tại buổi thông tin báo chí, trả lời phóng viên về kết quả điều tra, xử lý một số vụ án, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn đang được cơ quan điều tra Bộ Công an tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ.

Về vụ án Thuận An, được khởi tố ngày 1/4/2024, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can.

Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai dự án của Tập đoàn Thuận An, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các sai phạm của các bị can.

Quá trình điều tra các bị can đã thừa nhận sai phạm, tự nguyện nộp, vận động gia đình khắc phục hậu quả vụ án. Đến nay đã thu giữ 62 tỉ đồng, 40.000 USD có liên quan sai phạm của các bị can, người liên quan vụ án.

Theo ông Tuyên, với vụ án, Ban Chỉ đạo không yêu cầu thời hạn hoàn thành, nhưng quan điểm của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an là hoàn thành càng sớm càng tốt.

Vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, theo ông Tuyến đã khởi tố ngày 26/2/2024, đến nay đã khởi tố 23 bị can để điều tra, làm rõ về các hành vi vi phạm. Đây là vụ án hết sức phức tạp, có liên quan nhiều địa phương, thông tin, tài liệu rất lớn.

Về thu hồi tài sản, theo tướng Tuyên, đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ trên 300 tỉ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ.

Hiện nay cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, làm rõ sai phạm của một số bị can, người liên quan.

Vụ án này, theo ông Tuyên, Ban Chỉ đạo cũng không xác định thời hạn kết thúc điều tra, nhưng cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng để điều tra, hoàn thành sớm.

Đối với việc mở rộng điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát , ông Tuyên nêu rõ hiện tòa án cấp cao tại TP.HCM đang chuẩn bị xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 của vụ án.

Ông Tuyên thông tin kết thúc giai đoạn 1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền qua biên giới

Như vậy vụ án đã được mở rộng và giai đoạn 2 đã hoàn tất kết quả điều tra.

Bên cạnh đó Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang điều tra theo quy định của pháp luật với vụ án đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác.

"Đây là mở rộng vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và SCB. Vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố điều tra 9 bị can", ông Tuyên thông tin thêm.