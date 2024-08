Ngày 14/8, nhiều cư dân sinh sống tại tòa chung cư 6th Element đã làm đơn trình báo gửi tới UBND phường Xuân La, Công an phường Xuân La, Công an quận Tây Hồ, đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội về sự việc nêu trên và đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ kẻ tung tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sự an toàn của họ.

Trong đơn trình báo, chị T. - cư dân chung cư 6th Element cho biết, ngày 13/8, gia đình chị và nhiều cư dân khác phát hiện một danh sách số điện thoại cá nhân bị tung lên trang web sex (web đen) . Sau đó, đã có nạn nhân bị gọi điện quấy nhiễu bởi những số điện thoại lạ.

Nhiều số điện thoại cư dân bị tung lên các trang web đen.

"Những số điện thoại bị tung lên các trang web đen đều là những căn hộ thuộc diện tạm đóng một phần phí dịch vụ (trong khi đó toàn bộ tiền điện, nước, phí gửi ô tô, xe máy đều đóng đủ) do phía Ban Quản lý, Ban Quản trị chưa công khai minh bạch bảng kê chi tiết các khoản thu chi, sử dụng quỹ bảo trì của tòa nhà, mặc dù cư dân đã liên tục yêu cầu công khai trong nhiều tháng nay" - chị T. nêu trong đơn trình báo.

Sau khi bị tung số điện thoại lên web đen, lập tức có số điện thoại lạ gọi điện, nhắn tin quấy rối cư dân.

Vẫn theo phản ánh của cư dân sinh sống tại tòa chung cư 6th Element cho biết, trong thời gian qua, họ còn phát hiện dấu hiệu nhập nhèm, khuất tất trong việc chi tiêu tài chính của Ban Quản trị, Ban Quản lý tòa nhà nên việc cư dân yêu cầu công khai các khoản chi là yêu cầu chính đáng, đúng pháp luật bởi đấy là các khoản tiền do cư dân đóng góp, quỹ bảo trì là tiền của toàn bộ cư dân.

Ngoài việc bị tung số điện thoại cá nhân lên các trang web đen, cư dân tại đây cho biết thêm, trong thời gian qua, tại tòa nhà 6th Element cũng xảy ra các vụ việc xung đột giữa cư dân với một số đối tượng lạ từ bên ngoài đến... khiến họ phải cầu cứu tới lực lượng công an nhiều lần.

Nhiều cư dân chung cư treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư đóng quỹ bảo trì theo đúng diện tích.

"Chúng tôi không đủ điều kiện, thẩm quyền để “chỉ mặt vạch tên” những kẻ đã đứng sau xúi bẩy các đối tượng xấu làm trò đê hèn, khủng bố tinh thần cư dân, song khớp nối các sự việc, chúng tôi không khỏi hồ nghi việc tuồn danh sách thông tin cư dân ra bên ngoài để thực hiện ý đồ xấu" - cư dân chung cư 6th Element bức xúc.

Một số cư dân cho biết, có đối tượng lạ đến tòa nhà và nói với chị H. đại diện cư dân rằng “Chúng tao có công ty truyền thông 40 nhân viên, sẽ đập tan toàn cư dân 6th Element”, lời đe dọa này khiến họ vô cùng hoang mang, lo sợ bị ảnh hưởng tới cuộc sống, cũng như an toàn tính mạng.

Cư dân phản ánh, đã phải cầu cứu lực công an vì xuất hiện đối tượng "lạ mặt" gây sự, đe dọa.

Lực lượng Công an phường Xuân La ghi nhận sự việc.

Cũng liên quan đến những vấn đề bất ổn, nguy cơ mất an ninh tại tòa nhà 6th Element, đại diện hàng trăm cư dân sinh sống tại đây đã làm đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng phường Xuân La về việc Ban Quản trị tòa nhà không làm đúng trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ được giao như: không thu đủ phần quỹ bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của Pháp luật; không thực hiện đúng Quy chế hoạt động Ban Quản trị tòa nhà đã được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư lần đầu; lợi dụng chức năng, quyền hạn xâm phạm lợi ích hợp pháp của người dân...

Đồng thời, họ mong muốn Đảng ủy, UBND phường Xuân La nhanh chóng có chỉ đạo để ổn định tình hình, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cư dân, yên tâm sinh sống tại tòa nhà. Đại diện cư dân cho biết, cư dân đã nhiều lần gửi đơn và làm việc với chính quyền địa phương để phản ánh các vấn đề tại tòa nhà này, song đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên về vụ việc số điện thoại của cư dân bị tung lên web sex, sau đó bị quấy nhiễu, Trưởng Công an phường Xuân La cho biết đã nắm được thông tin và đơn vị đang vào cuộc xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo lên Công an quận Tây Hồ.