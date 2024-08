UBND huyện Châu Đức vừa trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phá án nhanh vụ “Hiếp dâm”. Theo đó, UBND huyện Châu Đức khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện. Đồng thời khen thưởng các cá nhân, gồm Thượng tá Trần Công Phúc - Phó trưởng Công an huyện, Trung tá Võ Lê Giang - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Đại úy Phạm Văn Tập - Phó trưởng Công an xã Suối Nghệ, Thượng úy Nguyễn Minh Hải và Thượng úy Đoàn Tiến Đạt - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy.