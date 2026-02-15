HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã

Duy Anh (tổng hợp) |

Trước khi lái xe về nhà và gây tai nạn nghiêm trọng, nữ tài xế đã uống khoảng 8 lon bia.

Cục CSGT cho hay, ngày 12/2, Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi), bị TAND khu vực 5 - Đăk Lăk tuyên phạt 3 năm tù do uống bia nhưng vẫn lái ôtô và tông tử vong chủ tịch xã đang điều tiết giao thông ở quốc lộ 27, xã Đray Bhăng, tỉnh Đăk Lăk. Chi bị tuyên án với tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, tối 3/10/2025, Chi lái ôtô đến quán của người quen tại xã Đray Bhăng, cùng chủ nhà và 7 người khác ăn cơm, uống bia. Bị cáo đã uống khoảng 8 lon bia. Camera an ninh tại quán ghi nhận thông tin trùng khớp.

Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã - Ảnh 1.

Hình ảnh do camera ghi lại.

Đến khuya, mẹ chồng gọi điện yêu cầu Chi về nhà vì con nhỏ đang khóc. Chi lái ôtô rời quán, trở về nhà tại xã Ea Ktur.

Khi đến Quốc lộ 27, đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng, do không chú ý quan sát, Chi tông trúng ông Toàn (là chủ tịch UBND xã) đang chỉ đạo, điều tiết giao thông trên đoạn đường bị ngập nước.

Đáng chú ý, theo thuật lại trên báo Tiền phong, sau khi gây tai nạn, bà Chi xuống xe cùng người dân đưa nạn nhân vào lề đường. Tuy nhiên, khi thấy ông Toàn được đưa đi cấp cứu, nữ tài xế này đã rời bỏ hiện trường.

Để trốn tránh trách nhiệm và che giấu nồng độ cồn, Chi về nhà cho con ăn rồi tiếp tục bỏ nhà đi, dựng lên câu chuyện cãi nhau với chồng để nhờ bạn đến đón.

Nữ tài xế này đã tắt nguồn, vứt bỏ điện thoại cá nhân và ngủ qua đêm trên xe của bạn để né tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Sáng hôm sau (4/10/2025), khi biết tin nạn nhân đã tử vong, bà Chi ra đầu thú.

Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã - Ảnh 2.

Nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã bị tuyên án 3 năm tù (Ảnh: Cục CSGT).

Qua vụ việc trên, Cục CSGT cảnh báo, đã có rất nhiều bài học từ việc uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, từ việc mức phạt hành chính rất cao. Vì vậy, người dân cần ghi nhớ một nguyên tắc: "Đã uống rượu, bia, thì không lái xe”.

Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã - Ảnh 3.
Bắt tạm giam kế toán trưởng Trần Thị Thúy Lan



