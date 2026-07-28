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Thông tin mới nhất vụ 2 nữ sinh viên ngành Y livestream phản cảm

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nhà trường đang rà soát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức của 2 sinh viên trong clip.

Liên quan đến sự việc 2 nữ sinh sinh viên ngành Y Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội livestream phản cảm trong lúc đang đi thực tập, thông tin trên Tri thức - Znews cho biết, sáng 28/7, theo đại diện truyền thông nhà trường, trường đã giao khoa Y, phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên rà soát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức của 2 sinh viên.

Hội đồng kỷ luật nhà trường cũng sẽ họp để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định. Đại diện truyền thông nhà trường thông tin thêm, cũng trong hôm nay, nhà trường sẽ làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và có các bước tiếp theo.

Thông tin mới nhất vụ 2 nữ sinh viên ngành Y livestream phản cảm - Ảnh 1.

2 nữ sinh viên ngành Y livestream phản cảm khi đi trực.

Được biết, sinh viên của trường đang trong thời gian nghỉ hè. Một số sinh viên Khoa Y và sinh viên khối Sức khỏe tham gia trực theo lịch phân công tại một số bệnh viện. Sự việc của 2 nữ sinh viên xảy ra trong ca trực đêm ngày 25/7, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Phía nhà trường khẳng định những lời nói trong đoạn video của 2 sinh viên là hành vi mang tính cá nhân, trái với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hóa của sinh viên trường.

Để giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh, bảo vệ uy tín của nhà trường và góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cam kết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

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ngành y

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