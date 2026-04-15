Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “vay tiền online” tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Theo cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok, để đăng tải video quảng cáo dịch vụ vay tiền với những lời mời gọi hấp dẫn như “thủ tục đơn giản”, “giải ngân nhanh”, “không cần thế chấp”, “lãi suất thấp”… nhằm thu hút người có nhu cầu vay vốn.

Khi người dân liên hệ, các đối tượng nhanh chóng chuyển sang trao đổi qua các ứng dụng nhắn tin riêng như Zalo để tránh bị kiểm soát. Chúng giả danh nhân viên tư vấn tài chính, tạo dựng lòng tin bằng việc hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn với quy trình có vẻ chuyên nghiệp.

Sau bước “thẩm định hồ sơ” mang tính hình thức, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền như: phí hồ sơ, phí giải ngân, phí bảo hiểm khoản vay, phí xác minh tài khoản… Đặc biệt, thủ đoạn “bẫy lỗi chuyển khoản” được sử dụng phổ biến, khi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần với lý do “sai nội dung”, “sai cú pháp”, “giao dịch lỗi”.

Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra lời hứa hoàn trả nhằm kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Để che giấu hành vi, chúng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận và luân chuyển tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bị lừa đảo với số tiền lớn, có nạn nhân bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng nhưng không nhận được khoản vay như cam kết.

Thủ đoạn “bẫy lỗi chuyển khoản” của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Ảnh minh họa

Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn thu thập trái phép thông tin cá nhân của người vay như căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng… Những dữ liệu này có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác như mở tài khoản ngân hàng “rác”, đăng ký SIM không chính chủ, phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các quảng cáo vay tiền nhanh, lãi suất thấp trên mạng xã hội.

Người dân chỉ thực hiện giao dịch vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người lạ; không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa xác minh rõ ràng về đơn vị cho vay.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động kiểm tra, tìm hiểu thông tin; tham khảo ý kiến người thân trước khi quyết định vay tiền online. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.



Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng﻿