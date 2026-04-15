Tất cả người dùng điện thoại mới nhất của Samsung chú ý: Một tính năng cần bật ngay lên để tránh lừa đảo

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo qua điện thoại đã trở thành một vấn nạn nhức nhối, khả năng sàng lọc cuộc gọi trước khi nhấc máy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Mới đây, Samsung đã chính thức gia nhập hàng ngũ các nhà sản xuất điện thoại cung cấp tính năng "ẩn" đầy hữu ích này trên dòng flagship mới nhất — Samsung Galaxy S26 series.

Những ai đang sở hữu mẫu điện thoại mới nhất của Samsung nên bật tính năng sàng lọc cuộc gọi để nhận được sự bảo vệ tốt nhất.﻿

Cần phải thừa nhận rằng, tính năng Sàng lọc cuộc gọi ( Call Screening ) trên Galaxy S26 hiện vẫn chưa thể sánh ngang với một số đối thủ khác. Phiên bản của Google vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách khá xa, và thậm chí giải pháp của Samsung còn hơi lép vế so với tính năng tương đương mà Apple mới ra mắt vào năm ngoái.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đây là một tính năng tồi; có thêm một lớp bảo vệ chắc chắn vẫn tốt hơn là không có gì. Tuy nhiên, bạn cần phải chủ động kích hoạt Call Screening trước khi nó có thể bắt đầu làm việc.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách bật tính năng Sàng lọc cuộc gọi trên Samsung Galaxy S26:

1. Truy cập Cài đặt cuộc gọi (Call Settings)

Bước đầu tiên, bạn hãy truy cập vào menu Cài đặt (Settings) , sau đó tìm đến mục Ứng dụng (Apps) > Ứng dụng Samsung (Samsung Apps) > Cài đặt cuộc gọi (Call settings) .

Ngoài ra, bạn có thể truy cập nhanh hơn bằng cách mở ứng dụng Điện thoại (trình quay số), nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở góc trên cùng bên phải và chọn Cài đặt .

2. Kích hoạt tính năng Sàng lọc cuộc gọi (Call Screening)

Tại đây, bạn nhấn vào mục Call Screening , sau đó gạt thanh trạng thái sang chế độ BẬT (ON) ở ngay đầu trang. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ. Nếu bạn chọn bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh (Mỹ), bạn sẽ cần nhấn Tải xuống (Download) gói ngôn ngữ đó.

Sau khi kích hoạt, bạn có thể lựa chọn sàng lọc các cuộc gọi từ số lạ ngay khi chúng xuất hiện. Tuy nhiên, để tiện lợi nhất, có một tùy chọn sàng lọc tự động sẽ giúp bạn xử lý mọi việc.

2a. Cách sàng lọc cuộc gọi thủ công

Nếu bạn không muốn sử dụng chế độ tự động, bạn sẽ phải bắt đầu quá trình sàng lọc một cách thủ công. Khi có cuộc gọi đến, hãy nhấn vào nút Hỗ trợ cuộc gọi (Call Assist) , sau đó chọn Sàng lọc cuộc gọi (Call screening) . Ngay lập tức, Galaxy AI sẽ thay bạn thực hiện nhiệm vụ này.

3. Bật tính năng Tự động sàng lọc (Auto Screen calls)

Galaxy AI có khả năng tự động sàng lọc các cuộc gọi từ số lạ, nhưng trước hết bạn cần kích hoạt tính năng Auto Screen . Sau đó, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận việc bật tính năng ID người gọi và bảo vệ chống spam (Caller ID and spam protection) . Chúng tôi khuyên bạn nên chọn Bật (Turn On) để đạt hiệu quả bảo mật cao nhất.

3a. Thiết lập ID người gọi và bảo vệ chống spam

Hãy đảm bảo bạn đã gạt công tắc để bật ID người gọi và bảo vệ chống spam , sau đó nhấn Đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật. Tiếp theo, hãy bật tùy chọn Chặn cuộc gọi spam và lừa đảo (Block spam and scam calls) . Tại đây, bạn có thể quyết định muốn chặn tất cả các cuộc gọi dạng này hay chỉ chặn những cuộc gọi lừa đảo có mức độ rủi ro cao nhất.

4. Cấu hình cài đặt Tự động sàng lọc

Cuối cùng, bạn cần chỉ định cho tính năng Auto Screen biết những loại cuộc gọi nào cần được sàng lọc. Các tùy chọn bao gồm: Nghi ngờ spam và lừa đảo (Suspected spam and scams) hoặc sàng lọc toàn bộ Người gọi không xác định (Unknown callers) . Việc lựa chọn phương án nào sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và sự riêng tư của cá nhân bạn.

Chỉ với vài bước đơn giản như trên, chiếc Samsung Galaxy S26 của bạn từ nay sẽ tự động sàng lọc các cuộc gọi để giúp bạn tránh xa các đối tượng lừa đảo hoặc những liên hệ không mong muốn — cho dù đó là những kẻ có ý đồ xấu hay chỉ là những cuộc gọi phiền phức mà bạn không muốn tiếp chuyện.