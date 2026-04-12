Dùng Windows 15 năm rồi mà giờ tôi mới phát hiện ra tính năng ẩn cực hay này: Rất nhiều người không hề biết

Cây bút Jayric Maning của trang MakeUseOf từng tự tin rằng mình quá hiểu về hệ điều hành Windows sau cả thập kỷ sử dụng. Nhưng Windows vốn là một "di sản" đồ sộ, và chính điều đó đôi khi lại đánh lừa chúng ta.

Các tính năng cứ chồng chất qua năm tháng như những căn phòng trong một ngôi nhà cổ, và thi thoảng, bạn lại vô tình vấp phải một cánh cửa mà bấy lâu nay mình chưa từng để mắt tới. Điều này chứng minh một sự thật: dù bạn có dùng Windows bao nhiêu năm đi chăng nữa, vẫn luôn có những bí mật mà bạn chưa hề hay biết.

Dưới đây là một tính năng thú vị mà Maning khám phá ra mà có lẽ rất nhiều người chưa biết.

Cách Windows xử lý màn hình lộn xộn cực hay

Câu chuyện bắt đầu vào một buồi chiều bình thường. Màn hình của tôi lúc đó là một mớ hỗn độn: hàng chục tab trình duyệt, một bảng tính Excel, vài cửa sổ File Explorer, và tiếng nhạc đang phát đâu đó ở nền — mọi thứ như đang tranh giành sự chú ý của tôi. Trong một khoảnh khắc vô thức, tôi đưa chuột nắm lấy một cửa sổ và... lắc mạnh. Ngay lập tức, tất cả những thứ còn lại biến mất.

Trong giây lát, tôi cứ ngỡ mình vừa bấm nhầm một tổ hợp phím quái lạ nào đó. Tôi thử lắc cửa sổ đó thêm lần nữa. Kỳ diệu thay, tất cả các ứng dụng vừa thu nhỏ lại đồng loạt hiện ra đúng vị trí cũ. Tôi thử lại lần thứ ba để chắc chắn, và một lần nữa, màn hình desktop được dọn dẹp sạch sẽ ngay tức khắc. Cảm giác như thể Windows đã kiên nhẫn chờ đợi tôi khám phá ra điều này suốt bao nhiêu năm qua vậy.

Thói quen quản lý màn hình của tôi suốt nhiều năm qua vẫn là ấn vào nút thu nhỏ (minimize) cái này, click chọn cái kia, rồi lục tìm trong thanh taskbar như thể vừa đánh rơi vật gì đó quan trọng. Ai cũng làm vậy đúng không?

Thực tế, Microsoft đã xây dựng sẵn giải pháp cho vấn đề này từ tận năm 2009. Nó có tên là Aero Shake , xuất hiện lần đầu trên Windows 7 như một phần của trải nghiệm giao diện Aero bóng bẩy thời bấy giờ.

Tính năng này vẫn tồn tại trên Windows 11, chỉ là dưới một cái tên kém hấp dẫn hơn một chút: Title bar window shake (Lắc cửa sổ bằng thanh tiêu đề). Ý tưởng rất đơn giản: bạn giữ chuột vào thanh tiêu đề của một cửa sổ, lắc nhanh một cái, và tất cả các cửa sổ đang mở khác sẽ tự động "lặn" xuống thanh taskbar. Nếu bạn lắc thêm lần nữa, chúng sẽ hiện ra y như cũ.

Thời điểm mới ra mắt, Aero Shake là một trong bộ ba tính năng quản lý cửa sổ huyền thoại, bên cạnh Aero Snap và Aero Peek. Snap sau này đã trở thành "ngôi sao" và tiến hóa thành tính năng Snap Layouts mà chúng ta cực kỳ ưa chuộng ngày nay.

Ngược lại, Shake lại bị rơi vào quên lãng. Đa số người dùng Windows mà tôi biết thậm chí chưa từng nghe tên nó. Điều này cũng dễ hiểu, vì chẳng có bất kỳ dấu hiệu, hướng dẫn hay nút bấm nào gợi ý cho bạn dùng thử nó cả.

Kích hoạt tính năng bị "ẩn giấu" ngay trước mắt

Tính năng này vẫn hiện diện trên Windows 11, nhưng Microsoft mặc định tắt nó đi. Đó là lý do tại sao nếu bạn có lỡ tay lắc thử một cửa sổ mà không thấy gì xảy ra, thì đơn giản là Windows đang chờ bạn "cấp phép" để hoạt động.

Việc bật lại nó chỉ mất vài giây:

Mở Settings (Cài đặt) từ menu Start hoặc nhấn tổ hợp phím Win + I .

Chọn mục System , kéo xuống tìm Multitasking (Đa nhiệm).

Tìm tùy chọn có nhãn Title bar window shake và gạt công tắc sang On .

Vậy là xong. Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức. Bạn có thể thử nghiệm ngay bằng cách nhấn vào chính cửa sổ Settings đó và dùng chuột lắc dứt khoát. Mọi thứ khác trên desktop sẽ thu gọn lại, chỉ để lại duy nhất cửa sổ bạn đang cầm. Lắc thêm lần nữa, tất cả sẽ quay trở lại vị trí cũ.

Giờ đây, mỗi khi tôi đang viết lách mà cảm thấy màn hình quá chật chội, chỉ cần một cái lắc tay nhanh gọn là mọi "tiếng ồn" thị giác đều bị dập tắt mà tôi không hề bị mất dấu các ứng dụng đang làm việc dở dang. Nó nhanh hơn nhiều so với việc đi thu nhỏ từng cửa sổ một, và quan trọng là nó không làm xáo trộn bố cục mà tôi đã dày công sắp xếp. Nó cũng cực kỳ hữu ích trong các cuộc họp trực tuyến. Nếu tôi cần một màn hình desktop sạch sẽ trước khi chia sẻ màn hình qua Zoom, tôi chỉ cần nắm lấy cửa sổ cần dùng và lắc một cái là xong.

Sự kết hợp giữa Aero Shake và Snap Layouts thực sự là một "cặp bài trùng". Tôi có thể gắn các cửa sổ quan trọng vào vị trí, sau đó "lắc" bay tất cả những thứ rườm rà còn lại. Có vẻ như Windows sở hữu một hệ thống quản lý cửa sổ rất mạnh mẽ, vậy mà tôi đã vô tình bỏ lỡ mất một nửa sức mạnh của nó trong suốt ngần ấy năm.

Sau 15 năm miệt mài click chuột vào taskbar và thu nhỏ cửa sổ theo cách thủ công, tôi cảm thấy đây là một khám phá thực sự giá trị. Windows đã luôn để sẵn giải pháp ở đó, chỉ là bấy lâu nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải "lắc nhẹ" mọi thứ lên một chút để thấy sự khác biệt.