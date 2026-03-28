Thông tin mới nhất về gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook mà tất cả người dân cần nắm rõ

Huỳnh Duy |

Người dùng Zalo, Facebook cần lưu ý thông tin mới nhất từ công an.

Công an xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cảnh báo, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài khoản Facebook, Zalo cá nhân, sau đó giả danh chủ tài khoản để lừa đảo người thân, bạn bè đang có diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, thủ đoạn lừa đảo thường bắt đầu bằng việc gửi các đường link giả mạo thông qua tin nhắn (như bình chọn ảnh đẹp, thi hát, hoặc thông báo vi phạm chính sách mạng xã hội). Khi người dân truy cập và đăng nhập thông tin, các đối tượng sẽ lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để giả danh lừa đảo người thân, bạn bè, thậm chí sử dụng công nghệ Deepfake nhằm qua mặt nạn nhân

Sau khi xâm nhập thành công, các đối tượng không thực hiện hành vi lừa đảo ngay mà dành thời gian nghiên cứu lịch sử tin nhắn, phong cách xưng hô của chủ tài khoản.

Từ đó, chúng nhắn tin cho bạn bè, người thân trong danh bạ để vay mượn tiền với các lý do cấp bách như người thân gặp nạn đang cấp cứu, cần tiền đáo hạn ngân hàng hoặc thanh toán hóa đơn hàng hóa gấp…

Cơ quan Công an thông tin thêm, các đối tượng còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Deepfake) để giả mạo hình ảnh và giọng nói của chủ tài khoản.

Khi nạn nhân yêu cầu gọi video để xác thực, chúng sẽ phát các đoạn video ngắn đã được cắt ghép, có hình ảnh và âm thanh giống hệt người thật nhưng chất lượng chập chờn, sau đó nhanh chóng ngắt kết nối với lý do "mạng yếu" để tránh bị phát hiện.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Công an xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần thực hiện xác minh qua số điện thoại hoặc gặp trực tiếp khi nhận được yêu cầu chuyển tiền từ người quen. Người dân cũng cần cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản khác với người nhắn tin.

Người dùng thiết bị di động cần tăng cường bảo mật thông qua xác thực hai lớp (2FA) cho tất cả các tài khoản mạng xã hội, ứng dụng ngân hàng và không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nhấn vào các đường liên kết lạ hoặc tải các tệp tin không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn. Trong trường hợp bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, người dân cần báo ngay cho bạn bè, người thân để tránh bị lợi dụng.

