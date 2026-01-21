HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thông tin mới nhất về đợt mưa rét ở miền Bắc

Duy Anh |

Rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo kéo dài thêm 2 ngày nữa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi khác.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng ngày 23/1.

Thông tin mới nhất về đợt mưa rét ở miền Bắc - Ảnh 1.

Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện mưa diện rộng, rét đậm, rét hại do tác động của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 21/1 đến ngày 23/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/1

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 11-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-20 độ, có nơi dưới 6 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 10-17 độ, có nơi dưới 4 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-26 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

