Bắt và khám xét khẩn cấp Vũ Thị Bích Thảo trong chuyên án liên tỉnh quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của Bộ luật Hình sự, liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề qua mạng Internet với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Trước đó, đầu tháng 1/2026, qua tiếp nhận tố giác của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức, tham gia đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề.

Quá trình xác minh cho thấy đây là đường dây hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng Internet và các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Viber để thực hiện hành vi phạm tội, phạm vi hoạt động chủ yếu tại Hưng Yên, Phú Thọ và thành phố Hải Phòng.

Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Nhóm đối tượng trong đường dây (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 163 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây do Trần Thị Lý (SN 1968) và Vũ Thị Bích Thảo (SN 1978), cùng trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cầm đầu; số tiền giao dịch trung bình mỗi ngày lên tới 200–300 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Trong đó, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm: