Thông tin mới nhất từ Bộ Công thương liên quan đến xăng E10

Xăng E10 sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc từ 1/6 tới.

13/26 thương nhân đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học

Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày 26/5, Bộ Công Thương đã báo cáo quá trình xây dựng và ban hành thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Bộ Công Thương cho biết với nhu cầu tiêu thụ xăng khoảng 1 triệu m3/tháng, Việt Nam cần khoảng 100.000 m3 ethanol E100 để phối trộn xăng sinh học. Hiện nguồn cung trong nước đạt khoảng 25.000 m3/tháng, phần còn lại khoảng 75.000 m3 được nhập khẩu, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu phối trộn.

Tính đến 23/4/2026, có 13/26 thương nhân đầu mối xăng dầu đã hoặc đang đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Riêng Petrolimex có công suất 455.000 m3/tháng (đang nâng lên 550.000 m3), PVOil đạt 320.000 m3 và Saigon Petro khoảng 120.000 m3/tháng.

Tổng công suất của 3 doanh nghiệp trên tương đương 89% nhu cầu tiêu thụ xăng cả nước nếu toàn bộ sử dụng E10, hoặc khoảng 96% nếu cơ cấu thị trường gồm 85% E10 và 15% E5.

Ngoài ra, còn 10 doanh nghiệp đang chờ cấp phép phối trộn với tổng công suất khoảng 297.600 m3/tháng. Nếu được cấp phép, tổng năng lực phối trộn của 13 doanh nghiệp sẽ đạt khoảng 1,18 triệu m3/tháng, vượt nhu cầu khoảng 1 triệu m3/tháng của thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng có thể phối trộn xăng E5, E10 với công suất khoảng 20.000 - 40.000 m3/tháng trong tháng 5/2026 và tăng lên 70.000 - 90.000 m3/tháng từ tháng 6/2026 khi cần thiết.

Chưa ghi nhận khiếu nại nào liên quan đến xăng sinh học

Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng để đảm bảo phối trộn và phân phối xăng E10.

Theo Bộ Công Thương, hạ tầng phân phối xăng dầu hiện đã được đầu tư đồng bộ trên toàn quốc, từ kho đầu mối, tổng kho đến hệ thống bán lẻ và logistics. Vì vậy, việc chuyển đổi từ xăng RON95 sang E10 chủ yếu là nâng cấp và điều chỉnh vận hành, chưa cần đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn.

Do toàn hệ thống đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5RON92, việc phân phối E10 về cơ bản không gặp trở ngại kỹ thuật lớn. Tuy nhiên, các bồn chứa, cột bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển đang dùng cho xăng khoáng RON95 vẫn phải làm sạch và cải tạo để phù hợp với E10RON95, nên có thể phát sinh thêm chi phí và gây gián đoạn kinh doanh tạm thời.

Bộ Công Thương cho biết các doanh nghiệp lớn như Petrolimex và PVOil hiện chiếm khoảng 70-75% thị phần bán lẻ xăng dầu, cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi.

Trong đó, PVOil đã thử nghiệm phân phối E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ tháng 8/2025, trước khi triển khai trên gần 1.000 cửa hàng toàn quốc từ ngày 15/5/2026. Petrolimex cũng đã thử nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, đồng thời chính thức phân phối E10 trên toàn hệ thống từ ngày 20/5/2026.

Theo Bộ Công Thương, sau quá trình phân phối E5 toàn quốc từ năm 2018 và thử nghiệm, mở rộng E10 từ tháng 8/2025 đến nay, cơ quan quản lý và doanh nghiệp chưa ghi nhận khiếu nại chính thức nào liên quan đến chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu suất và tuổi thọ động cơ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, qua kiểm tra và lấy ý kiến từ các nhà sản xuất cùng hiệp hội ô tô, xe máy, hiện tất cả các dòng xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Liên quan đến chất lượng xăng E10, Thứ trưởng cho biết cơ quan quản lý đang tập trung kiểm soát ba yếu tố chính gồm chất lượng xăng gốc dùng để phối trộn ethanol, tỷ lệ phối trộn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, cùng việc kiểm tra tại các cơ sở phối trộn và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng yêu cầu duy trì việc tiếp nhận phản ánh từ doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng để kịp thời xử lý, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng xăng dầu.

Theo Thứ trưởng, Bộ Công Thương hiện đang phối hợp với các chuyên gia để tiếp tục phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của xăng E10, đồng thời sẽ xây dựng thêm các tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ hơn trong thời gian tới.