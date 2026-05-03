Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay, trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền nhiều trang giả mạo Bộ Tài Chính với lời hứa hẹn hỗ trợ người dân lấy lại số tiền đã bị lừa đảo trực tuyến. Đánh trúng tâm lý hoang mang, lo lắng và mong muốn gỡ gạc của những nạn nhân, các đối tượng này liên tục đăng tải nhiều video và bài viết cam kết thu hồi tiền nhanh chóng với tỷ lệ thành công tuyệt đối. Nhiều người do nhầm lẫn, thấy mác cơ quan nhà nước nên đã lầm tưởng đây là trang uy tín và chủ động liên hệ nhờ giúp đỡ.

Trang fanpage giả mạo mà người dân cần hết sức cảnh giác

Tuy nhiên, đây thực chất là một chiêu trò lừa đảo "kép" vô cùng tinh vi nhắm vào những người đã từng nhẹ dạ cả tin. Thay vì tìm đến cơ quan chức năng để trình báo, nhiều nạn nhân lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ và vô tình sập bẫy lần thứ hai. Khi liên hệ qua tin nhắn, các đối tượng mạo danh sẽ từng bước hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thủ tục giả mạo và yêu cầu chuyển một khoản phí được gọi là tiền hỗ trợ, phí làm hồ sơ hay phí giải ngân. Kết quả là, tiền cũ chưa lấy lại được, tiền mới lại tiếp tục bị chiếm đoạt.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra tính minh bạch của trang/fanpage

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Nội đặc biệt đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi này. Người dùng mạng xã hội tuyệt đối không tin tưởng, không nghe theo và không liên hệ với bất kỳ trang web, fanpage hay tài khoản cá nhân nào chạy quảng cáo các dịch vụ như "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo" hay "thu hồi tiền lừa đảo" trên không gian mạng.

Đặc biệt, cơ quan chức năng nhấn mạnh tuyệt đối không được chuyển tiền cho các đối tượng lạ mặt trên mạng dưới bất kỳ hình thức nào để nhờ làm hồ sơ thu hồi tài sản. Khi phát hiện bản thân có dấu hiệu bị lừa đảo hoặc tiếp cận với các trang mạng đáng ngờ, cách giải quyết duy nhất, an toàn và đúng pháp luật là trực tiếp mang các tài liệu, bằng chứng đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo. Việc giữ cái đầu lạnh và thận trọng kiểm tra tính minh bạch của các thông tin trên mạng là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ tài sản của chính bạn.