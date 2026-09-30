Thông tin Chính Phủ kêu gọi người dân xem bộ phim Việt đang càn quét phòng vé

Bộ phim nào mà lại được xuất hiện trên trang Thông tin Chính Phủ?

Trang Thông tin Chính phủ vừa đăng tải trailer Trại Buôn Người kèm lời nhắn cảnh báo về những chiêu thức tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” đang ngày càng tinh vi trên mạng xã hội. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây không chỉ là một bài đăng giới thiệu phim thông thường, mà còn đặt tác phẩm trong câu chuyện cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, buôn người đang được bộ phim khai thác.

Nguyên văn bài đăng và dòng bình luận của Thông tin Chính phủ

BÀ CON NÊN ĐI XEM PHIM NÀY NGAY

“Việc nhẹ, lương cao” không phải thủ đoạn mới, nhưng đang xuất hiện dưới những hình thức ngày càng tinh vi và khó nhận diện hơn.

Một lời mời việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội, mức thu nhập cao bất thường, yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu hay lời hứa hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại có thể trở thành điểm khởi đầu của chiếc bẫy.

Khi thiếu kiểm chứng về doanh nghiệp, hợp đồng, địa điểm làm việc và người tuyển dụng, người tìm việc có thể bị dụ dỗ giao giấy tờ, chuyển tiền hoặc di chuyển đến địa điểm không rõ ràng.

Lời kêu gọi của page Thông tin Chính Phủ (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của page Thông tin Chính Phủ lập tức nhập tương tác khủng với hơn 80 nghìn lượt thích và gần 4000 lượt chia sẻ chỉ sau 2 tiếng. Thực tế fanpage này vốn không phải cái tên xa lạ với người trẻ bởi cách đội ngũ quản trị truyền tải thông tin chính thống bằng ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu, trẻ trung và thường xuyên cập nhật những vấn đề được quan tâm trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Trại Buôn Người hiện cũng đang là một trong những phim Việt gây chú ý mạnh tại phòng vé. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9/2026, sau các suất chiếu sớm từ tối 24/9. Tính đến 14h ngày 30/9, Trại Buôn Người đã vượt mốc 140 tỷ đồng. Thành tích này đặc biệt đáng chú ý bởi bộ phim không ra mắt vào dịp Tết hay một kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhưng vẫn duy trì tốc độ bán vé rất cao. Trước đó, trong ba ngày cuối tuần đầu tiên, phim đã thu khoảng 78,65 tỷ đồng và chiếm hơn 70% tổng doanh thu toàn thị trường theo số liệu được dẫn từ Box Office Vietnam.

(Ảnh: NSX)

Trại Buôn Người là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, thuộc thể loại hành động - xã hội, xoay quanh câu chuyện về những nạn nhân bị dụ dỗ vào một đường dây lừa đảo và buôn người xuyên biên giới. Phim lấy nhân vật Ny do Steven Nguyễn thủ vai làm trung tâm. Ny là một thanh niên miền Tây, cùng em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) bị cuốn vào chiếc bẫy tuyển dụng, từ đó rơi vào một thế giới hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng ban đầu.

Điểm đáng nói là bộ phim không dừng ở việc kể về một nạn nhân bị lừa đi làm xa. Sau khi bị đưa vào “trại”, các nhân vật phải đối diện với một hệ thống kiểm soát, bóc lột và bạo lực, nơi con người bị tước đoạt quyền tự quyết. Từ những người ban đầu chỉ mong tìm một công việc có thu nhập tốt hơn, họ trở thành những nạn nhân phải tìm cách sống sót và tìm đường thoát thân.

Trại Buôn Người cảnh báo về vấn nạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao" (Ảnh: NSX)

Giữa những màn hành động và đại cảnh đông người, thông điệp được nhắc lại xuyên suốt vẫn là sự cảnh giác trước những lời mời quá hấp dẫn. Một công việc hứa hẹn thu nhập cao không đồng nghĩa với một cơ hội đổi đời, đặc biệt khi người tuyển dụng không cung cấp thông tin rõ ràng về doanh nghiệp, hợp đồng, địa điểm làm việc hoặc yêu cầu người lao động giao giấy tờ, chuyển tiền trước. Đó cũng chính là điểm khiến bài đăng của Thông tin Chính phủ tạo được sự quan tâm mạnh mẽ. Bộ phim đang có sức hút lớn tại rạp, trong khi câu chuyện mà nó kể lại chạm vào một vấn đề ngoài đời thực: chỉ một lời mời việc làm tưởng như quá tốt để bỏ qua cũng có thể là bước đầu dẫn một người vào một chiếc bẫy mà họ không lường trước được.