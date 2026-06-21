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Thông tin bất ngờ về tài xế tài chạy taxi húc đuôi xe tải rồi cùng lao xuống ruộng

Hương Trà (T/H)
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Sau cú va chạm giữa ô tô con và xe tải đi cùng chiều tại Hải Phòng, cả hai phương tiện lao xuống mương thoát nước. Rất may vụ tai nạn không gây thương tích về người.

Vụ tai nạn giao thông được nhắc tới xảy ra vào khoảng 11h33 ngày 19/6 tại Km35+300 đường tỉnh 396, khu vực ngã tư giao cắt với Km2+450 đường tỉnh 392C, thuộc địa phận thôn Chỉ Trung, xã Bắc Thanh Miện, TP. Hải Phòng.

Taxi húc đuôi xe tải cùng lao xuống ruộng

Theo thông tin ban đầu, chiếc taxi mang BKS 99E-006.xx do anh N.T.V. (sinh năm 2000, trú tại phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 396 theo hướng từ tỉnh Hưng Yên đi xã Bắc Thanh Miện. Trên xe thời điểm này có thêm một người.

Khi di chuyển qua khu vực ngã tư giao cắt khoảng 50 m, chiếc xe này đã va chạm vào phía sau ô tô tải mang BKS 34C-158.xx đang di chuyển cùng chiều phía trước. Trên ô tô tải thời điểm đó có hai người. Sau cú va chạm, cả hai phương tiện đều bị mất lái và lao xuống rạch mương thoát nước bên phải đường tỉnh 396 theo hướng di chuyển. Rất may vụ tai nạn không gây thương tích về người. Tuy nhiên, cả hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Thông tin từ Cục CSGT, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế taxi không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đến khu vực đường giao nhau, dẫn đến tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy tài xế N.T.V. dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

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