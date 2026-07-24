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Thông tin bất ngờ về Suri Cruise

Tú Oanh
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Suri Cruise chuẩn bị góp mặt trong vở kịch chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của William Shakespeare. "Tiểu công chúa Hollywood" một thời dường như đang từng bước nối nghiệp diễn xuất của cha mẹ theo cách riêng.

Ngày 23/7, Page Six dẫn nguồn tin độc quyền cho biết Suri Cruise, con gái của Tom Cruise và Katie Holmes, dự kiến góp mặt trong vở kịch Midsummer! - phiên bản hiện đại lấy cảm hứng từ A Midsummer Night's Dream ( Giấc mộng đêm hè ) của nhà soạn kịch huyền thoại William Shakespeare.

Vở diễn kéo dài 90 phút. Suri cùng các sinh viên khác của Đại học Carnegie Mellon sẽ biểu diễn tại Peirce Studio, thuộc Trust Arts Education Center ở Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ).

Hai suất diễn được lên lịch vào ngày 31/7 và 1/8. Sau đó, đoàn kịch sẽ sang Vương quốc Anh tham gia Liên hoan Edinburgh Festival Fringe 2026, diễn ra từ ngày 7/8 đến 31/8.

Suri Cruise học nhạc kịch tại đại học và từng bước gây dựng dấu ấn riêng. Ảnh: BackGrid

Quay trở lại năm 2024, khi Suri mới nhập học Đại học Carnegie Mellon, Daily Mail và một số kênh truyền thông khác từng đưa tin cô có xu hướng theo đuổi lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất của Page Six xác nhận nữ sinh 20 tuổi đang theo học chuyên ngành nhạc kịch (musical theater) tại Trường Kịch nghệ của Đại học Carnegie Mellon.

Tháng 3, Suri vào vai nhân vật Angel trong Cosmic Microwave Background - một vở đọc kịch có dàn dựng (staged reading), hình thức biểu diễn trong đó diễn viên cầm kịch bản trên tay và truyền tải tác phẩm chủ yếu bằng giọng đọc, thay vì đầu tư đầy đủ về phục trang, đạo cụ và sân khấu. Buổi diễn chỉ diễn ra trong một đêm tại Nhà hát New Hazlett ở Pittsburgh, thuộc chuỗi chương trình CSA: Off the Page.

Mặc dù có cha mẹ là hai ngôi sao Hollywood, Suri không tận dụng danh tiếng của gia đình để tạo "đường tắt" bước vào ngành nghệ thuật biểu diễn.

Thay vào đó, cô theo đuổi lộ trình bài bản và khá kín tiếng. Trước khi vào đại học, Suri theo học tại Trường Trung học Âm nhạc & Nghệ thuật Biểu diễn Fiorello H. LaGuardia - ngôi trường nghệ thuật danh tiếng ở New York từng đào tạo nhiều nghệ sĩ như Jennifer Aniston, Sarah Michelle Gellar và Nicki Minaj...

Năm 2022 và 2023, cô góp giọng trong hai bộ phim Alone Together Rare Objects do mẹ Katie Holmes đạo diễn.

Suri được đào tạo bài bản về nhạc kịch. Ảnh: BackGrid

Trong năm cuối trung học, Suri liên tiếp tham gia các vở nhạc kịch của trường. Đáng chú ý nhất là vai Morticia Addams trong The Addams Family và Philoclea trong Head Over Heels . Đặc biệt, ở vở diễn thứ hai, cô sử dụng nghệ danh Suri Noelle, bỏ họ của cha và lấy tên đệm của mẹ.

Hiện Suri đã hoàn thành năm học thứ hai tại Đại học Carnegie Mellon, đồng thời tiếp tục góp mặt trong các vở diễn có quy mô lớn hơn.

Midsummer! được xem là cột mốc đáng chú ý nhất trong hành trình nghệ thuật của "tiểu công chúa Hollywood" một thời tính đến nay.

Suri đang tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình theo cách riêng. Trong khi Tom Cruise và Katie Holmes chủ yếu ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh và kịch nói, con gái họ đang xây dựng sự nghiệp trên sân khấu nhạc kịch. Đây cũng có thể trở thành bước đệm để Suri tiến xa hơn trong ngành giải trí, thậm chí mở ra cơ hội bước chân vào Hollywood trong tương lai.

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