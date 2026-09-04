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Thống nhất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Luân Dũng
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Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hoá Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung về phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm, bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo ngày nghỉ của năm tiếp theo (trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ tham mưu) trước ngày 30/9 năm trước liền kề.

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Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy. Ảnh: QH

Theo ông Huy, việc này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ, tết.

Trên cơ sở đó, dự thảo luật quy định hằng năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, tết. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm được quyết định của Thủ tướng trước ngày 30/9 năm trước liền kề.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng thể chế hóa quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hoá Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

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Người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương. (Ảnh minh họa)

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành quy định bổ sung 1 ngày nghỉ là ngày “Văn hóa Việt Nam” (24/11 dương lịch), người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc quy đổi các ngày nghỉ lễ, tết để người dân, doanh nghiệp chủ động công việc.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát, thống nhất thời điểm áp dụng. Đồng thời, cân nhắc nghiên cứu, có cần quy định trong luật thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm, thời hạn thông báo hay để Chính phủ phân công theo thẩm quyền.

Với việc bổ sung thêm ngày nghỉ 24/11, các ngày nghỉ trong năm với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gồm: Tết Dương lịch 1 ngày (1/1 dương lịch), Tết Âm lịch 5 ngày, Ngày Chiến thắng 1 ngày (30/4 dương lịch), Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (1/5 dương lịch), Quốc khánh 2 ngày (2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau), Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (10/3 âm lịch) và Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày (24/11 dương lịch).

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Tags

Ngày Văn hóa Việt Nam

ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Bộ luật Lao động

quốc hội

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