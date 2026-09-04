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Chi 9,5 triệu đồng thuê xe cứu thương chở bệnh nhân: Người nhà tự thuê ngoài, bệnh viện nhờ công an vào cuộc

Hương Trà (T/H)
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Theo phía bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, việc vận chuyển bệnh nhân, sử dụng thuốc trong quá trình vận chuyển và các khoản chi phí mà gia đình phản ánh do đơn vị hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện.

Thời gian này, mạng xã hội đang lan truyền thông tin ngày 14/8, một gia đình đã phải chi trả 9,5 triệu đồng tiền xe cứu thương để đưa người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường khoảng 16km. Ngoài ra, gia đình còn phải chi trả thêm tiền thuốc cho nhân viên trên xe cứu thương.

Theo đó, bệnh nhân H.B.Đ. (sinh năm 1968 - bố ông K.) nhập viện lúc 9h43 ngày 1/8 với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi, theo dõi viêm tụy cấp, nhồi máu não và đái tháo đường type 2.

Ông Đ. được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc nhưng bệnh rất nặng, đáp ứng điều trị kém. Ngày 14/8, sau khi các bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh và tiên lượng của ông Đ., gia đình thống nhất đưa bệnh nhân về nhà tiếp tục chăm sóc.

Tuổi Trẻ dẫn phản ánh của ông K., gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với giá 600.000 đồng/chai, tương đương 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý, người nhà thanh toán tiền thuốc trực tiếp cho bác sĩ trên xe. Bên cạnh tiền thuốc, gia đình còn trả 5,3 triệu đồng cho việc vận chuyển bệnh nhân và các thiết bị như ống thở, máy hút đờm... Theo phản ánh, quãng đường từ bệnh viện về nhà khoảng 16km.

- Ảnh 1.

(Nguồn ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

Sau khi có thông tin chỉ đạo của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng đã có báo cáo vụ việc. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi tất cả các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn chấn chỉnh việc này.

VietNamNet dẫn báo cáo của bệnh viện cho biết, người thân của ông Đ. tự liên hệ xe cứu thương dịch vụ bên ngoài (không phải xe của bệnh viện) đưa bệnh nhân rời đi lúc 10h cùng ngày.

Báo cáo của bệnh viện lý giải thêm, việc vận chuyển bệnh nhân, sử dụng thuốc trong quá trình vận chuyển và các khoản chi phí mà gia đình phản ánh do đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện, không thuộc sự quản lý hoạt động vận chuyển, cung cấp thuốc, dịch vụ hoặc khoản thu của Bệnh viện.

Hôm nay (4/9), thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đã báo cáo cơ quan công an nhờ điều tra vụ việc trên. “Sáng nay chúng tôi sẽ họp với lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan để báo cáo Bộ Y tế”, vị lãnh đạo nói trên Dân Trí.

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Tags

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

cứu thương

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