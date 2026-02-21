Thông gia giàu có đến chúc Tết nói thẳng 1 câu khiến tôi hiểu ra cuộc sống của con gái ở nhà chồng

Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà Tường (65 tuổi, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.

Những ngày đầu năm, nhà tôi rộn ràng hơn thường lệ khi đón gia đình thông gia đến chúc Tết. Ông bà thông gia vốn là người có điều kiện, kinh doanh thành đạt, phong thái chững chạc, đi đâu cũng được nể trọng. Trước khi con gái lấy chồng, tôi từng không khỏi lo lắng khác biệt về kinh tế liệu có khiến con chịu thiệt thòi, có phải sống trong áp lực “môn đăng hộ đối”?

Thế nhưng, chính trong buổi chúc Tết ấy, một câu nói thẳng thắn của ông thông gia đã khiến tôi nhẹ lòng và hiểu rõ hơn cuộc sống thực sự của con gái ở nhà chồng.

Sau chén trà đầu xuân, khi câu chuyện chuyển sang chuyện làm ăn, nuôi dạy con cái, ông thông gia bất ngờ quay sang tôi, nói chậm rãi: “Gia đình tôi có thể đủ đầy về vật chất, nhưng điều chúng tôi coi trọng nhất vẫn là sự tử tế và hòa thuận. Con dâu về nhà này không phải để ‘hưởng’ hay để ‘chịu’, mà để cùng xây dựng.”

Câu nói ấy không hoa mỹ, nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Trước đó, tôi từng nghe không ít câu chuyện về những cô gái lấy chồng vào gia đình giàu có nhưng phải sống trong khuôn khổ nghiêm ngặt. Tôi từng tự dặn con rằng nếu có khó khăn gì thì cứ nói với bố mẹ, đừng chịu đựng một mình. Vậy mà hôm ấy, qua ánh mắt và cách nói của ông thông gia, tôi cảm nhận được sự chân thành.

Ông kể rằng từ ngày con gái tôi về làm dâu, gia đình có thêm tiếng cười. Con không chỉ chăm lo chu toàn việc nhà mà còn chủ động đề xuất nhiều ý tưởng mới trong công việc kinh doanh của gia đình.

“Chúng tôi già rồi, nhiều khi quen cách làm cũ. Chính các con mới là người giúp gia đình thay đổi để phù hợp hơn với thời cuộc,” ông nói.

Bà thông gia cũng tiếp lời: “Ở nhà này, chúng tôi coi các con là một thế hệ độc lập. Mỗi người có quan điểm riêng, miễn là biết tôn trọng nhau. Con dâu không phải người ngoài, cũng không phải người giúp việc. Đã là thành viên gia đình thì cùng chia sẻ trách nhiệm.”

Chỉ với câu nói “Con dâu về nhà là để cùng xây dựng”, tôi hiểu rằng con gái mình không sống dưới cái bóng của gia đình chồng, mà đang thực sự là một phần của gia đình thông gia.

Sau buổi chúc Tết, khi khách đã ra về, tôi ngồi lại bên con, hỏi nhỏ: “Con có thấy áp lực không?”. Con cười: “Ban đầu con cũng lo chứ mẹ. Nhưng bố mẹ chồng luôn nói rõ ràng mọi chuyện, không để con phải đoán ý. Con được tôn trọng nên con cũng muốn cố gắng nhiều hơn”.

Tôi nhận ra, sự giàu có thực sự không chỉ nằm ở nhà cao cửa rộng hay những mâm cỗ thịnh soạn ngày Tết. Sự giàu có còn nằm ở cách người ta đối xử với nhau, ở việc họ có sẵn sàng trao quyền, trao niềm tin cho thế hệ sau hay không.

Một câu nói thẳng, một thái độ rõ ràng trong ngày đầu năm đã giúp tôi nhìn cuộc sống của con gái bằng con mắt khác: không phải là sự so sánh giàu nghèo, hơn kém, mà là sự đồng hành.

Tết năm nay, niềm vui của tôi không chỉ là mâm cơm đủ đầy hay những phong bao đỏ thắm, mà là sự an tâm. Tôi biết con gái mình đang sống trong một gia đình biết tôn trọng, biết lắng nghe và coi con như một người đồng hành thực sự.

Theo Toutiao