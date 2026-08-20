HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông báo quan trọng về số định danh cá nhân, CCCD thay thế mã số bảo hiểm xã hội mà người dân cần biết rõ

Khả Văn
|

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ, nhằm chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, thực hiện Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả.

- Ảnh 1.

Kế hoạch nhằm thống nhất sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội trên toàn hệ thống, phù hợp chủ trương Chính phủ số và định danh điện tử; bảo đảm không gián đoạn nghiệp vụ, không ảnh hưởng quyền lợi người tham gia, đồng thời giữ nguyên vẹn và kế thừa đầy đủ dữ liệu, quá trình, hồ sơ đã phát sinh.

Theo nguyên tắc thực hiện, việc chuyển đổi được thực hiện tập trung trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) - hệ thống nguồn; các phần mềm nghiệp vụ khác thực hiện đồng bộ dữ liệu và không chuyển đổi độc lập.

Trong thời gian chuyển tiếp, hệ thống vẫn hỗ trợ tra cứu đồng thời theo mã số bảo hiểm xã hội cũ và số định danh cá nhân, căn cước công dân mới; không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.

Phạm vi triển khai bao gồm toàn bộ các hệ thống nghiệp vụ của ngành như: phần mềm TST, phần mềm xét duyệt chính sách (TCS), giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, ứng dụng VssID, hệ thống giám định bảo hiểm y tế, kế toán tập trung, Cổng thông tin điện tử và các phần mềm liên quan khác.

Kế hoạch triển khai 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (15/8 đến trước 01/9/2026) chuẩn hóa, rà soát dữ liệu, đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị hạ tầng; giai đoạn 2 (từ 01/9/2026) chuyển đổi dữ liệu tập trung, đồng bộ giữa các phần mềm và thông báo kết quả qua ứng dụng VssID.

Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia; cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân; phối hợp xử lý trường hợp chưa đủ điều kiện và kiểm tra, đối chiếu kết quả sau chuyển đổi trên các phần mềm; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân, đơn vị sử dụng lao động chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin.

Việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cà Mau

Cảnh báo về ốp điện thoại Trung Quốc siêu rẻ: Sạc pin, chơi game "làm máy nóng 40 độ" khiến chất độc tăng lên gấp đôi
Tags

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

bảo hiểm xã hội

căn cước công dân

triển khai

số định danh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại