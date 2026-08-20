Thông báo quan trọng về số định danh cá nhân, CCCD thay thế mã số bảo hiểm xã hội mà người dân cần biết rõ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ, nhằm chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, thực hiện Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Kế hoạch nhằm thống nhất sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội trên toàn hệ thống, phù hợp chủ trương Chính phủ số và định danh điện tử; bảo đảm không gián đoạn nghiệp vụ, không ảnh hưởng quyền lợi người tham gia, đồng thời giữ nguyên vẹn và kế thừa đầy đủ dữ liệu, quá trình, hồ sơ đã phát sinh.

Theo nguyên tắc thực hiện, việc chuyển đổi được thực hiện tập trung trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) - hệ thống nguồn; các phần mềm nghiệp vụ khác thực hiện đồng bộ dữ liệu và không chuyển đổi độc lập.

Trong thời gian chuyển tiếp, hệ thống vẫn hỗ trợ tra cứu đồng thời theo mã số bảo hiểm xã hội cũ và số định danh cá nhân, căn cước công dân mới; không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.

Phạm vi triển khai bao gồm toàn bộ các hệ thống nghiệp vụ của ngành như: phần mềm TST, phần mềm xét duyệt chính sách (TCS), giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, ứng dụng VssID, hệ thống giám định bảo hiểm y tế, kế toán tập trung, Cổng thông tin điện tử và các phần mềm liên quan khác.

Kế hoạch triển khai 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (15/8 đến trước 01/9/2026) chuẩn hóa, rà soát dữ liệu, đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị hạ tầng; giai đoạn 2 (từ 01/9/2026) chuyển đổi dữ liệu tập trung, đồng bộ giữa các phần mềm và thông báo kết quả qua ứng dụng VssID.

Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia; cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân; phối hợp xử lý trường hợp chưa đủ điều kiện và kiểm tra, đối chiếu kết quả sau chuyển đổi trên các phần mềm; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân, đơn vị sử dụng lao động chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin.

Việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cà Mau