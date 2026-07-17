Thông báo quan trọng tới tất cả người dùng email

Công an tỉnh phát hiện các đối tượng lừa đảo lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo email giả mạo doanh nghiệp.

Ngày 16/7/2026, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện các đối tượng lừa đảo lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo email giả mạo doanh nghiệp, đối tác hoặc lãnh đạo công ty nhằm yêu cầu thay đổi tài khoản nhận tiền và chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xâm nhập hoặc theo dõi hộp thư điện tử của doanh nghiệp, các đối tượng sử dụng AI phân tích văn phong, nội dung trao đổi, chữ ký điện tử để tạo những email gần như giống hoàn toàn với email thật. Đồng thời, chúng đăng ký địa chỉ email chỉ khác email chính thức một vài ký tự rất khó nhận biết, rồi gửi yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hoặc thúc giục chuyển tiền khẩn cấp.

Để phòng tránh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo:

Các doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ địa chỉ email của đối tác; tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa trên email thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng; luôn xác minh lại bằng số điện thoại hoặc gặp trực tiếp trước khi thực hiện giao dịch; đồng thời kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA), sử dụng mật khẩu mạnh và thường xuyên cập nhật các giải pháp bảo mật.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản của đối tượng, cần liên hệ ngay với ngân hàng để đề nghị phong tỏa giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.