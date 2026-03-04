Thông báo quan trọng liên quan đến "siêu ứng dụng" hàng chục triệu người đang dùng

‎Công an tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng định danh điện tử VNeID ngày càng được hoàn thiện, tích hợp nhiều tiện ích thiết thực phục vụ người dân. Trong đó, chức năng phản ánh, tố giác tội phạm trên VNeID là kênh thông tin quan trọng, giúp người dân tham gia tích cực vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ứng dụng VNeID cho phép công dân tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và bảo mật.

Nếu như trước đây, để phản ánh tình hình liên quan đến an ninh, trật tự, người dân phải trực tiếp đến cơ quan Công an, báo tin qua điện thoại hoặc làm đơn trình báo, thì nay chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng VNeID, công dân có thể gửi thông tin phản ánh, tố giác tội phạm mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm; đồng thời bảo đảm an toàn và bí mật thông tin người cung cấp.

Các bước tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID

Bước 1: Cài đặt và đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục "Dịch vụ khác" hoặc "Phản ánh, kiến nghị".

Bước 3: Chọn nội dung phản ánh, tố giác tội phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật, bấm "Tạo mới yêu cầu" để mở hồ sơ phản ánh.

Bước 4: Cung cấp đầy đủ thông tin về vụ việc (thời gian, địa điểm, nội dung, đối tượng liên quan); đính kèm hình ảnh, video, tài liệu (nếu có) để tăng tính xác thực. Người gửi có thể lựa chọn công khai hoặc ẩn danh theo nhu cầu.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin và gửi phản ánh đến cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan Công an sẽ tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân hoàn toàn có thể yên tâm về việc bảo mật thông tin cá nhân khi tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID. Việc tích cực sử dụng VNeID không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, vì bình yên cuộc sống của tất cả người dân.