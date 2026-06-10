Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, áp dụng từ ngày 1/7 tới đây

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Ngày 8/6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị đã có Công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Nghị định số 161 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới (2.530.000 đồng/tháng) từ ngày 1/7/2026.

Quy định mới áp dụng đối với các nhóm đối tượng sau:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.