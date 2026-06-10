HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, áp dụng từ ngày 1/7 tới đây

Duy Anh
|

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Ngày 8/6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị đã có Công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Nghị định số 161 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới (2.530.000 đồng/tháng) từ ngày 1/7/2026.

Quy định mới áp dụng đối với các nhóm đối tượng sau:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Ra quyết định truy nã đặc biệt Đỗ Thị Phương SN 1971
Tags

Tin nóng trong ngày

lương hưu

Tin ngắn

Tiền lương

lương cơ sở

báo mới

bảo hiểm xã hội

bảo hiểm y tế

BHXH

chính sách mới

quy định mới

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại