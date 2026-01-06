Thông báo nóng từ Facebook, người dùng Việt Nam chú ý

Những ngày đầu tháng 1/2026, cộng đồng mạng Việt Nam chứng kiến một phen xôn xao chưa từng có. Theo ghi nhận, hàng loạt fanpage đình đám sở hữu lượng theo dõi khủng như VTV 24, Theanh28 Entertainment, ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn), Tuyền Văn Hóa... bỗng dưng biến mất không dấu vết. Dù người dùng nỗ lực tìm kiếm hay truy cập vào đường link cũ, kết quả trả về chỉ là con số không tròn trĩnh.

Sự việc càng trở nên ly kỳ hơn khi trước thời điểm "bay màu", các trang này đều có động thái lạ là đồng loạt gỡ bỏ ảnh đại diện (avatar). Chính hiện tượng này đã châm ngòi cho một giả thuyết lan truyền chóng mặt: Tồn tại một lỗ hổng hoặc công cụ cho phép kẻ xấu báo cáo (report) vi phạm ảnh đại diện, khiến tài khoản bị khóa vĩnh viễn. Lo sợ trở thành nạn nhân tiếp theo, một làn sóng người dùng Facebook cá nhân đã vội vã đưa tài khoản về trạng thái "vùng trắng" - không avatar, không thông tin để ẩn mình.

Thông báo mới nhất từ Meta (công ty mẹ của Facebook)

Mới đây, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã chính thức đưa ra thông báo nóng đến người dùng. Về sự việc hàng loạt tài khoản và Fanpage gặp sự cố, đại diện Meta xác nhận nền tảng đã ghi nhận một lỗi kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến một số tài khoản tại thị trường Việt Nam. Đội ngũ kỹ thuật của công ty này đang đặt ưu tiên cao nhất để xử lý vấn đề này và tính đến thời điểm hiện tại, một số tài khoản đã bắt đầu được khôi phục hoạt động bình thường.

Đặc biệt, Meta cũng đính chính về tin đồn liên quan đến ảnh đại diện. Nền tảng này khẳng định việc ảnh đại diện tự động thay đổi về chế độ mặc định hoàn toàn không nằm trong bất kỳ biện pháp bảo mật nào của Facebook. Thay vào đó, Facebook hiện đang bảo vệ người dùng bằng nhiều lớp khóa chặt chẽ như cảnh báo đăng nhập lạ và xác thực hai yếu tố (2FA).

Người dùng được khuyến cáo nên bình tĩnh, không nên chạy theo các trào lưu bảo mật truyền miệng thiếu căn cứ, mà hãy tập trung rà soát lại cài đặt quyền riêng tư và bật các tính năng bảo vệ chính thống mà nền tảng cung cấp.