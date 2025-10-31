Thông báo nóng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã triển khai thí điểm việc sơn, kẻ khẩu hiệu “Nhường xe - an toàn rồi đi” cùng với biển báo R.122 (biển dừng lại) tại một số tuyến đường nhánh nối ra đường chính.

Biện pháp này nhằm nhắc nhở người tham gia giao thông, kể cả phương tiện ưu tiên, phải dừng lại trước khi nhập làn từ đường nhỏ vào đường lớn. Theo Cục CSGT, các phương tiện chỉ được phép tiếp tục hành trình khi có tín hiệu cho phép hoặc khi đã quan sát, đánh giá chắc chắn không còn nguy cơ mất an toàn trên tuyến.

“Khi nhìn thấy biển báo và thông điệp trên mặt đường, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải dừng lại, quan sát hai phía và chỉ đi tiếp khi đảm bảo an toàn tuyệt đối”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Thực tế thời gian qua, tình trạng người đi xe máy, xe đạp điện hoặc các phương tiện cá nhân đi từ ngõ nhỏ, hẻm, đường nhánh ra trục chính mà không chú ý quan sát, không nhường đường đã xảy ra phổ biến, dẫn tới nhiều vụ va chạm đáng tiếc.

Lực lượng chức năng cho rằng hoạt động tuyên truyền trước đây vẫn chưa đủ sức răn đe, do đó cần thêm các biện pháp trực quan và mạnh mẽ hơn.

Cục CSGT cho biết thêm, mô hình ký hiệu dừng bắt buộc này đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia, trong đó điển hình là Nhật Bản.

Việc thí điểm tại Việt Nam được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, hạn chế tối đa các va chạm từ điểm giao cắt nhỏ, đồng thời hướng tới xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn theo thông lệ quốc tế.