Lương có thể tăng ngay từ ngày 1/1/2026?

Đại biểu đề nghị tăng lương cơ sở từ 1/1/2026

Sáng 29/10, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự quan tâm đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tác động của quá trình sáp nhập đơn vị hành chính đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phát biểu tại nghị trường, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) dẫn báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, cho biết nhiều phản ánh tập trung vào khó khăn sau sáp nhập, đặc biệt là chi phí sinh hoạt, đi lại và chỗ ở tăng cao. Điều này khiến thu nhập thực tế của không ít cán bộ, công chức bị giảm 10–12% so với trước.

Đây không chỉ là những số liệu khô cứng, mà là tiếng nói từ thực tiễn đời sống của đội ngũ công chức, viên chức nền tảng – những người gánh phần việc trực tiếp tại cơ sở, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đại biểu cho biết, giá cả các mặt hàng thiết yếu liên tục leo thang trong thời gian gần đây tạo áp lực rất lớn, đặc biệt đối với cán bộ trẻ. Dù mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng (áp dụng từ 1/7/2024) được xem là cải thiện so với trước, nhưng so với chi phí sinh hoạt hiện tại, mức này đã bộc lộ nhiều bất cập.

Theo phân tích, với hệ số lương dù có tăng, phần thu nhập thực nhận của nhiều công chức trẻ hiện chỉ đủ trang trải trong khoảng “từ đầu tháng đến ngày thứ 20”, còn 10 ngày cuối tháng thì “sống bằng tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng, thậm chí là mì gói”.

Từ thực tế trên, đại biểu Trần Quốc Tuấn kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026, thay vì lựa chọn thời điểm giữa năm như thông lệ trước đây. Việc điều chỉnh sớm, theo ông, không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho cán bộ cơ sở mà còn củng cố động lực và tinh thần phục vụ nhân dân.

Bộ Nội vụ trả lời về vấn đề lộ trình tăng lương

Mới đây, cử tri đã gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ đề nghị xem xét điều chỉnh tiền lương tối thiểu bảo đảm tương xứng với thực tế phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, việc điều chỉnh đang được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ Nội vụ, mức lương tối thiểu là ngưỡng thấp nhất doanh nghiệp phải trả cho người lao động làm các công việc giản đơn trong điều kiện bình thường, nhằm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của bản thân và gia đình. Chính phủ sẽ quyết định và công bố mức lương tối thiểu mới dựa trên khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Hiện nay, trên cơ sở báo cáo của Hội đồng tiền lương quốc gia về phương án áp dụng từ năm 2026, Bộ Nội vụ đang chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành soạn thảo nghị định mới. Dự thảo này dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10, với đề xuất tăng bình quân 7,2%, và thời điểm áp dụng từ ngày 1/1/2026.